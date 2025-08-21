Какой пробег выдаёт убитую машину: цифры, о которых молчат продавцы

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Производители указывают норму годового пробега авто: 15–30 тыс. км
3:42
Авто

Каждый раз, когда речь заходит о покупке подержанного автомобиля, возникает один и тот же вопрос: а сколько километров в год машина должна проезжать, чтобы её пробег считался нормальным? На первый взгляд всё просто, но чем глубже в тему погружаешься, тем больше нюансов открывается.

пробег
Фото: wikipedia by Santeri Viinamäki, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
пробег

Ресурс автомобиля и пробег

Производители сами задают "норму" пробега в гарантийных документах. Для многих марок это 100-150 тысяч километров, что приравнивается к 3-5 годам эксплуатации. После этого, по замыслу автопроизводителей, автомобиль "должен" уйти на замену. Конечно, это во многом маркетинг, но и доля правды есть: после 150-200 тысяч километров машина начинает требовать серьёзных вложений.

  • Изнашиваются подвеска, рулевые узлы, амортизаторы.

  • Турбированные моторы редко переживают 200 тысяч км без ремонта.

  • Вариаторы и "роботы" нередко начинают сдаваться уже к 70-100 тысячам.

  • Масло в АКПП и антифриз многие владельцы так и не меняют, что ускоряет поломки.

Сегодня нет "вечных" моторов-миллионников, поэтому при пробеге свыше 150-200 тысяч км нужно быть готовым к затратам.

Малые города: минимальный износ

Жизнь в небольшом городе напрямую влияет на пробег. Машина может использоваться всего на 10-15 км в день, ведь расстояния минимальные. В итоге за год набегает около 5-8 тысяч км.

За три года эксплуатации пробег может составлять всего 20-25 тысяч км — и такие автомобили нередко оказываются в удивительно хорошем состоянии.

Средние города: золотая середина

В городах с населением 500 тысяч — 1 миллион человек ситуация иная. Повседневные маршруты длиннее, дороги больше, и средний ежедневный пробег составляет 30-50 км. В итоге получаем 15-18 тысяч км в год. Это именно та цифра, которую называют нормой для большинства российских регионов.

Мегаполисы: пробег на пределе

Москва и Санкт-Петербург — совсем другой случай. Тут машина может "наматывать" до 100-120 км в день. Добавим дачи и пробки — и получаем в среднем 36-42 тысячи км в год. За три года такая машина легко пересекает отметку в 100 тысяч км.

Не случайно гарантия многих брендов рассчитана на 3 года или 100 тысяч км — именно под условия больших городов.

Такси и "особые случаи"

Таксопарки — лидеры по пробегам. За день машина способна пройти до 500-1000 км (особенно если работает в две смены). За год выходит до 150 тысяч км, и это максимальная нагрузка на все узлы.

Неудивительно, что бывшие такси обязаны маркировать при продаже: внешне они ухоженные, но износ колоссальный.

Авто из-за границы

Здесь действуют те же закономерности. Если машине 3 года — её пробег чаще всего около 35-50 тысяч км. А если 5-летнему авто приписывают 5-10 тысяч км, стоит насторожиться и тщательно проверять документы. Бывают исключения (например, машины, которые долго простаивали), но чаще всего это повод усомниться.

Уточнения

