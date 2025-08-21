Китайский кроссовер с характером: GAC GS4 бросает вызов RAV4 в России

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Авто

Кроссовер GAC GS4 с системой полного привода выйдет на российский рынок в сентябре. Об этом сообщили представители китайской марки. До сих пор модель предлагалась у нас только в версии с передним приводом и 1,5-литровым турбомотором.

Toyota RAV4
Фото: www.toyota.com is licensed under public domain
Toyota RAV4

Техническая начинка

Новый вариант GS4 оснащён 2,0-литровым бензиновым двигателем мощностью 231 л. с. и крутящим моментом 380 Н·м. Работает он в паре с 8-ступенчатым "автоматом" Aisin с гидротрансформатором — таким же, как на старшем кроссовере GS8. Средний расход топлива в смешанном цикле — 9,2 л/100 км.

Как устроен полный привод

В основе трансмиссии — электрогидравлическая муфта Haldex шестого поколения от BorgWarner. Она подключает заднюю ось при первых признаках пробуксовки и перераспределяет крутящий момент между колёсами. Для разных дорожных условий предусмотрено семь режимов движения, сообщает Известия.

Подробности о списке опций и цене пока не раскрываются, но производитель обещает расширенное оснащение в сравнении с переднеприводной версией.

Напомним

GAC GS4 дебютировал в России весной 2024 года. На данный момент модель продаётся только с 1,5-литровым турбомотором на 170 л. с. (250 Н·м) и 7-ступенчатым "роботом" с двумя сцеплениями, цена стартует от 3 млн рублей. Размеры кроссовера: длина 4685 мм, колёсная база 2750 мм.

В GAC отмечали, что GS4 рассчитан на тот же сегмент, где прежде доминировала Toyota RAV4, и именно с этой моделью его чаще всего сравнивают покупатели.

Уточнения

Кроссовер — автомобиль с повышеным дорожным просветом, на легковой платформе, при этом имеющий отдельные черты, характерные для SUV — в частности, внешний вид, высокую посадку водителя и пассажиров.

Автор Владислав Поздеев
Владислав Поздеев — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
