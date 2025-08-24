Трёхтонный гигант разгоняется как суперкар: новый Defender Octa стал самым быстрым в истории серии

Land Rover представил Defender Octa с разгоном до 100 км/ч за 3,8 секунды — Popsci

Land Rover Defender Octa стал новой вехой в истории легендарного британского внедорожника, сумев объединить наследие, спортивные возможности и современные инженерные решения. Создатели модели поставили перед собой задачу превратить тяжёлый трёхтонный автомобиль в машину, способную уверенно чувствовать себя не только на бездорожье, но и на высоких скоростях.

Фото: Wikipedia by Vauxford, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Land Rover Defender

Профессиональный автопилот Шон Горман показал публике, что Octa может выполнять трюки, кажущиеся невозможными для такого габаритного внедорожника, отмечает Popsci. Новый режим управления, встроенный в систему автомобиля, позволяет уверенно держать контроль даже в сложных ситуациях, будь то прыжки, резкие повороты или экстремальные торможения.

История Defender началась ещё в 1990 году, и за три десятилетия он успел стать символом британского автопрома. Машину пропиарила покойная британская королева Елизавета II, что добавило ей статуса культового автомобиля. В 2020 году бренд вернул модель на рынок, представив её в новом кузове. Сегодня Defender Octa — это вершина эволюции линейки, и именно этот вариант признан самым мощным в истории серии.

Особое внимание инженеры уделили подвеске. Octa получил систему "6D Dynamics" с гидравлической связью. Эта интеллектуальная конструкция способна адаптироваться к дорожным условиям и стилю вождения в реальном времени. В салоне комфорт усиливают сиденья, в которые встроена тактильная аудиосистема от Subpac, создающая эффект полного погружения.

Мощность Octa впечатляет: 4,4-литровый V8 с двойным турбонаддувом развивает 626 лошадиных сил, разгоняя внедорожник до 60 миль в час всего за 3,8 секунды. Для столь массивной машины это уровень спортивного суперкара. Эффективность работы обеспечивает система смазки с сухим картером, защищающая двигатель от перегрева даже при экстремальных нагрузках.

Не менее серьёзно инженеры подошли к тормозной системе. На передней оси установлены диски performance в паре с шестипоршневыми суппортами Brembo. Такая конфигурация гарантирует равномерное распределение тормозного усилия и стабильность в любых условиях.

Land Rover не забыл и о безопасности. Defender Octa прошёл почти 14 тысяч дополнительных испытаний, прежде чем поступить в серию. Эти тесты подтвердили: несмотря на мощь и скорость, автомобиль остаётся надёжным и готовым к любым вызовам.

Defender Octa стал символом того, как инженерные технологии могут превратить массивный внедорожник в автомобиль, способный сочетать в себе комфорт, динамику и традиционную проходимость, за которую Defender всегда ценили.

Уточнения

Land Rover — автомобилестроительная компания, специализирующаяся на производстве автомобилей повышенной проходимости класса премиум.

