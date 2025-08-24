Chevrolet Cobalt взлетел на вершину: вот что заставило казахстанцев полюбить этот автомобиль

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
2:22
Авто

Chevrolet укрепил лидерство на казахстанском авторынке, заняв первую строчку по объёму продаж в июле 2025 года. Директор дистрибуции Chevrolet Kazakhstan Марк Ножненко подчеркнул, что успех стал возможным благодаря слаженной работе всей команды, поддержке партнёров и доверию клиентов. По его словам, компания намерена и дальше развивать модельный ряд, расширять сеть дилерских центров и предлагать покупателям более выгодные условия приобретения автомобилей.

Chevrolet Cobalt
Фото: wikipediа by RL GNZLZ, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Chevrolet Cobalt

Ключевым фактором успеха является локальное производство. Все модели Chevrolet, представленные на казахстанском рынке, включая Cobalt, Onix и Tracker, собираются на заводе Allur в Костанае, пишет Tengri Auto.

Предприятие оснащено современным оборудованием и функционирует по технологиям General Motors, что гарантирует стабильное качество сборки и соответствует международным стандартам. Одновременно завод способствует развитию машиностроительного сектора региона и созданию новых рабочих мест, что делает его важным элементом национальной экономики.

Аналитики отмечают, что высокий спрос на автомобили Chevrolet объясняется не только популярностью конкретных моделей, но и действием специальных предложений в рамках программы "Өзара пайда". Эта программа сделала автомобили марки ещё доступнее для покупателей в условиях растущей конкуренции на рынке.

В июле компания предложила привлекательные цены: Cobalt — от 6 490 000 тенге, Onix — от 7 490 000 тенге, Tracker — от 10 240 000 тенге. Такой ценовой диапазон позволяет Chevrolet охватывать разные категории потребителей — от тех, кто ищет максимально доступное решение, до покупателей, заинтересованных в более функциональных кроссоверах.

По итогам июля дистрибуция компании заявила, что стабильный спрос подтверждает правильность выбранной стратегии. Локальное производство, доступная стоимость и широкая представленность в регионах позволяют Chevrolet сохранять лидирующие позиции и уверенно наращивать долю в сегменте массовых моделей.

Уточнения

Костана́й (каз. ; ранее — Николаевск, Кустана́й,) — город в Казахстане, административный центр Костанайской области.

Chevrolet Cobalt — компактный автомобиль, выпускавшийся с 2004 по 2010 года в Северной Америке. С 2011 года выпускается одноимённый автомобиль, ориентированный на рынки развивающихся стран, однако не имеющий ничего общего с первым поколением.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
Куратор Игорь Моржаретто
*
