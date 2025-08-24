Сюрприз от автопроизводителей: какие детали уходят в прошлое ради будущего

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автомобили будущего: 8 деталей, которые больше никогда не увидите в новых машинах
Автомобильная промышленность стремительно меняется, и многие элементы, которые считались неотъемлемыми атрибутами машины ещё десять лет назад, постепенно исчезают. Одни детали уходят под натиском новых технологий, другие — ради эстетики, экономии или удобства.

Галогенные лампы

Галогенные лампы остаются в прошлом, уступая место светодиодным фарам. LED-освещение долговечно, эффективно и при этом всё дешевле, что позволяет автопроизводителям включать его даже в базовые комплектации.

Аудиосистема с CD-плеером

Неумолимо исчезает и CD-плеер. Ещё недавно диски были главным способом слушать музыку в дороге, но теперь их заменили цифровые сервисы и потоковое аудио. Современные автомобили оснащаются сенсорными экранами и интегрированными мультимедиа-системами, полностью вытеснившими физические носители.

Ручные стеклоподъёмники

Ручные стеклоподъёмники уже стали редкостью — их вытеснили электрические аналоги. Этот шаг связан не только с удобством, но и с возросшими ожиданиями покупателей к уровню комфорта.

Диски малого диаметра

Меняется и размер колёс. Если раньше диски редко превышали 17 дюймов, то теперь производители предлагают базовые размеры от 15 до 17 дюймов, а у более дорогих моделей они ещё крупнее. Причины — в управляемости, аэродинамике и даже в снижении расхода топлива.

Запасное колесо

В прошлом остаётся и запасное колесо. Для многих автомобилистов оно ассоциировалось с надёжностью, но сегодня его исключают ради увеличения багажного пространства и уменьшения веса автомобиля. Вместо "запаски" всё чаще предлагаются ремкомплекты или системы RunFlat.

Глушители

Даже такие привычные элементы, как выхлопные трубы, сегодня прячут за декоративными кожухами. Это связано с дизайном, стремлением сделать автомобиль визуально "чище" и улучшить аэродинамику.

Механическая коробка передач

Ещё одно заметное изменение — уход механической коробки передач. Ручной рычаг становится редкостью: автоматическое сцепление удобнее в городе и лучше интегрируется с гибридными и электрическими системами, где роль трансмиссии минимальна.

Внедорожники заменили седаны

Наконец, меняется сама архитектура кузова. Седаны, некогда символ автомобильного рынка Европы, уступают место SUV, а популярные в 2000-е "полиморфы" сохраняют позиции благодаря универсальности.

Современный автомобиль всё меньше напоминает классическую машину прошлого века. Он становится умнее, технологичнее и ориентированным на удобство, а привычные детали остаются лишь в памяти автомобилистов.

Безопасная шина (англ. run-flat) — технология, применяемая при производстве автомобильных шин, которая позволяет продолжать движение после прокола шины.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
Куратор Игорь Моржаретто
