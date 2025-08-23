Внимание, электромобилисты: воздух вблизи зарядных станций опасен – эксперты бьют тревогу

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новое исследование Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе (UCLA) поставило под сомнение безупречность экологического имиджа электромобилей. Учёные обнаружили, что некоторые зарядные станции для электрокаров могут загрязнять воздух больше, чем привычные заправочные станции.

Речь идёт о концентрации мелкодисперсных частиц (PM2,5), опасных для здоровья человека. Исследователи фиксировали уровень загрязнения воздуха вблизи зарядных терминалов и получили тревожные результаты: показатели достигали 200 микрограммов на кубический метр. Это примерно в 16 раз выше, чем в среднем у бензоколонок, где концентрация составляет всего около 12 мкг/м³.

Для сравнения: на городских перекрёстках уровень колеблется в пределах 10-11 мкг/м³, а в среднем по мегаполису — около 7-8 мкг/м³. Таким образом, зоны возле некоторых зарядных устройств неожиданно превращаются в очаги локального загрязнения воздуха.

Причиной, как выяснили учёные, становятся охлаждающие вентиляторы. Эти системы нужны для предотвращения перегрева оборудования при быстрой зарядке, но они поднимают с земли пыль, остатки тормозной жидкости и другие частицы, создавая невидимое облако.

Влияние таких загрязнителей на здоровье известно давно: PM2,5 повышают риск сердечно-сосудистых заболеваний, обостряют астму и способны провоцировать хронические болезни дыхательных путей. Решение, по мнению инженеров, не требует сложных технологий. Достаточно оснастить шкафы фильтрацией или перенести вытяжные отверстия выше уровня земли.

Ситуация осложняется политическим фоном. Развитие инфраструктуры для электромобилей и без того тормозится спорами вокруг субсидий и критикой со стороны скептиков. Теперь добавляется новый фактор — возможная потеря доверия общества, ведь "чистая альтернатива" вдруг показала обратную сторону.

Авторы исследования подчёркивают: быстрые зарядки остаются ключевым условием массового перехода на электромобили. Отказываться от них никто не предлагает, но проектировать такие станции нужно более тщательно. Тем более что решения уже на поверхности, и внедрить их можно быстро и относительно недорого.

Пока же сами автомобилисты могут снизить риски простыми шагами: не стоять рядом с колонкой во время зарядки и оставаться в салоне с включённым кондиционером, который эффективно фильтрует воздух. В перспективе же задача производителей и политиков — убедить водителей в том, что переход на "зелёный транспорт" действительно безопасен и оправдан.

Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе (англ. University of California, Los Angeles) — государственный исследовательский университет, расположенный в городе Лос-Анджелес в штате Калифорния, США.

