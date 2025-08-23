Ограбление века в Мельбурне: Ferrari, BMW и Mercedes исчезли, как дым

В пригороде Мельбурна австралийская полиция расследует дерзкую кражу со взломом, в ходе которой злоумышленник за одну ночь похитил сразу четыре элитных автомобиля. Инцидент произошёл около 1:30 ночи, когда хозяева мирно спали.
По данным следствия, мужчина проник в дом, забрал ключи от машин, а также прихватил бумажник и наушники AirPods. После этого он неоднократно возвращался в гараж и по очереди угонял автомобили, растянув преступление на несколько часов.
В список похищенного вошли: красный Ferrari 488 Pista Coupe 2019 года стоимостью около миллиона долларов США, зелёно-бирюзовый универсал BMW M3 2024 года, чёрный Mercedes-Benz CLS63 2009 года и чёрный BMW 135i 2011 года.
Полиция опубликовала снимки угнанных машин и записи камер наблюдения. Власти призывают горожан сообщать о любой подозрительной активности или если кто-то узнает мужчину, попавшего на видео.
Ferrari 488 GTB (Tipo F142M) — спортивный автомобиль, выпускающийся с 2015 года. Спустя 4 года, в свет вышла версия Pista.
Баклажаны, которые по вкусу не отличить от грибов: всего 20 минут готовки и один секретный ингредиент — блюдо удивит даже гурманов.