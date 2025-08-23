Himalayan против машины: сможет ли мотоцикл заменить авто в повседневной жизни – честный отчёт

Royal Enfield Himalayan заменил авто: опыт использования мотоцикла

Автор статьи в Topgear решил проверить, способен ли мотоцикл заменить автомобиль в повседневной жизни, и выбрал для этого Royal Enfield Himalayan. В течение полугода он планирует использовать байк для поездок на работу, за покупками и даже на склад.

Фото: commons.wikimedia by Ashley Pomeroy, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Royal Enfield Himalyana

Популярность подобных мотоциклов стремительно растёт — продажи в мире увеличились на 11%. Их вертикальная посадка, хорошая подвеска и уверенное сцепление делают такие модели удобными и безопасными для ежедневной езды.

Himalayan выбран не случайно: он стоит менее 6 тысяч фунтов, отличается простотой и рассчитан скорее на приключения, чем на скорость. Второе поколение получило двигатель объёмом 452 куб. см с жидкостным охлаждением, регулируемое сиденье и мягкую подвеску при весе около 200 кг.

Плюсы очевидны: надёжность и универсальность. Но минусы тоже есть — массивность в городе и слабая светодиодная фара. Поездки на работу требуют больше планирования, но на бездорожье байк раскрывает себя полностью. Автор признаётся: каждый день на Himalayan превращается в приключение.