Имя больше не спасает: почему даже фанаты отказываются от культовых автомобилей Toyota

Toyota долгие годы считается символом качества и надёжности. Для многих автовладельцев эта марка ассоциируется с вечными моторами, продуманной эргономикой и высокой ликвидностью на вторичном рынке. Однако, как отмечают автоэксперты, даже у японского автогиганта есть модели, которые вызывают серьёзные вопросы и от которых лучше держаться подальше.

Toyota bZ4X
Фото: Toyota is licensed under public domain
Toyota bZ4X

Электромобиль Toyota bZ4x: провальный дебют

Первым в списке "сомнительных" машин эксперты называют Toyota bZ4x - первый электромобиль бренда. Его выход на рынок сопровождался громкой рекламой, однако автомобиль быстро получил репутацию неудачного.

Основные претензии:

  • Слабый запас хода. По дальности пробега bZ4x заметно уступает корейским и китайским конкурентам.

  • Устаревшее оснащение. Мультимедиа-система и комплектация не соответствуют современным стандартам.

  • Проблемы в холодном климате. В мороз батарея теряет слишком много энергии, а процесс зарядки вызывает постоянные нарекания.

Эксперты считают, что для покупателей, рассматривающих электромобиль, bZ4x — далеко не лучший выбор.

Toyota Mark II: культ, который остался в прошлом

Когда-то Toyota Mark II была культовой моделью, вокруг которой формировались целые фан-клубы. Однако сегодня покупка этой машины — это скорее лотерея.

Большинство экземпляров на рынке сильно изношены, требуют серьёзных вложений и могут доставить массу проблем владельцу. При этом цены на Mark II остаются неоправданно высокими. Эксперты отмечают: покупать такую машину ради ностальгии стоит только тем, кто готов вкладываться в ремонт.

Toyota Supra и Sienna: современные разочарования

Среди актуальных бензиновых моделей эксперты выделяют сразу две проблемные: спортивное купе Toyota Supra и семейный минивэн Toyota Sienna.

  • Toyota Supra. Несмотря на культовый статус, новое поколение модели вызвало неоднозначную реакцию. Машина стала результатом сотрудничества японских и немецких инженеров, и многие поклонники считают её "нечистой кровью". Часть автовладельцев жалуется на недостаток "тойотовского характера" и чрезмерное влияние BMW на конструкцию.

  • Toyota Sienna. Минивэн, популярный на американском рынке, регулярно получает негативные отзывы по надёжности. Владельцы отмечают проблемы с трансмиссией, электроникой и высоким расходом топлива. Для семейного автомобиля это критично, и эксперты советуют тщательно подумать, прежде чем выбирать эту модель.

Почему это важно

Toyota остаётся одним из лидеров мирового автопрома, но даже у такого гиганта случаются неудачи. Эксперты подчёркивают: репутация бренда не гарантирует качества каждой конкретной модели.

Покупателям стоит внимательно изучать опыт эксплуатации и отзывы владельцев, а не полагаться только на громкое имя. В противном случае покупка может обернуться неприятными сюрпризами и дополнительными расходами.

Уточнения

Toyota Motor Corporation (яп. トヨタ自動車株式会社 тоёта дзидо:ся кабусики-гайся), кратко: Toyota [тоёта], на русском чаще пишется Тойота — японская автомобилестроительная корпорация, также предоставляющая финансовые услуги и имеющая несколько дополнительных направлений в бизнесе.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
