Автовозы не справляются: россияне рванули за машинами в другие страны — что происходит

Эксперты сообщили, что в России вырос спрос на перегон автомобилей из-за рубежа

3:06 Your browser does not support the audio element. Авто

Летом 2025 года в России зафиксирован значительный рост интереса к услугам по перегону автомобилей. По данным "Авито Услуг", в июне-июле спрос на перегон машин из-за границы вырос на 14% по сравнению с апрелем-маем.

Фото: commons.wikimedia.org by U.S. Navy photo by Mass Communications Specialist 3rd Class Shawn J. Stewart, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Машины на корабле

Рост внутри страны

При этом ещё более активно развивался рынок перевозок автомобилей между российскими городами. За тот же период количество обращений к специалистам увеличилось на 34%, а число доступных предложений выросло в 5,3 раза. Это говорит о том, что рынок автоперевозок переживает настоящий сезонный подъём.

Доставка на автовозах

Популярность набирают и услуги по перевозке автомобилей на автовозах — как внутри России, так и из-за рубежа. Летом россияне стали на 5% чаще интересоваться доставкой машин по этому способу, а количество предложений выросло сразу на 57%. Это демонстрирует формирование устойчивого спроса не только на перегон "своим ходом", но и на комплексные логистические услуги.

Почему спрос растёт летом

Эксперты объясняют динамику рядом причин. Летний период традиционно считается наиболее удобным временем для длительных поездок и транспортировки машин:

Безопасные дороги. Отсутствуют реагенты и гололёд, световой день длиннее, что снижает риски при движении.

Активность автосалонов. Именно летом дилеры закупают автомобили к осеннему сезону, что увеличивает спрос на услуги перевозчиков.

Личный интерес автовладельцев. Многие россияне заказывают перегон машин для личного пользования — как новых, так и подержанных, привезённых из-за границы.

Сезонность и рынок услуг

Эксперты подчеркивают, что спрос на перегон автомобилей носит ярко выраженный сезонный характер. Весной и летом владельцы активнее совершают сделки, готовятся к отпускным поездкам или обновлению автопарка. Зимой же рынок перегонов традиционно затихает из-за погодных условий и меньшей активности покупателей.

При этом значительный рост предложений на рынке — более чем в пять раз за лето — показывает, что перевозчики быстро реагируют на интерес клиентов, расширяя спектр услуг.

Влияние на рынок

Развитие услуг по перегону и перевозке автомобилей отражает общую картину: российский авторынок остаётся динамичным, несмотря на внешние ограничения. Импорт машин из-за рубежа сохраняет популярность, а внутрироссийские перевозки демонстрируют ещё больший рост.

Аналитики прогнозируют, что осенью 2025 года спрос на услуги перегонщиков сохранится высоким, так как дилеры будут готовиться к зимнему сезону, а частные владельцы продолжат активно покупать автомобили как в России, так и за её пределами — сообщают Известия.

Уточнения

Автовоз (также автомобилевоз, англ. car transporter) — специализированное транспортное средство, предназначенное для перевозки легковых автомобилей, автодома, мотоцикла и другой колесной техники.

