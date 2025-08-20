Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Учёные в Японии впервые смогли передать поведение между двумя разными видами
Газон становится жёлтым: основные причины и способы устранения
Финляндия признала: экономика страдает от разрыва с Россией
Учёные технологического института в Калифорнии подтвердили сейсмический разрыв в Мьянме
Мишель Уильямс подтвердила рождение четвёртого ребёнка с помощью суррогатной матери
Из Цюриха в Амстердам во сне: как Twiliner собирается соединить 25 городов Европы
Эксперт назвал 3 упражнения стоя, которые втягивают живот
Самоклеящаяся плёнка помогает защитить окна от солнца и сохранить прохладу
Эксперты: картофельное пюре становится клейким из-за использования блендера

Автовозы не справляются: россияне рванули за машинами в другие страны — что происходит

Эксперты сообщили, что в России вырос спрос на перегон автомобилей из-за рубежа
3:06
Авто

Летом 2025 года в России зафиксирован значительный рост интереса к услугам по перегону автомобилей. По данным "Авито Услуг", в июне-июле спрос на перегон машин из-за границы вырос на 14% по сравнению с апрелем-маем.

Машины на корабле
Фото: commons.wikimedia.org by U.S. Navy photo by Mass Communications Specialist 3rd Class Shawn J. Stewart, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Машины на корабле

Рост внутри страны

При этом ещё более активно развивался рынок перевозок автомобилей между российскими городами. За тот же период количество обращений к специалистам увеличилось на 34%, а число доступных предложений выросло в 5,3 раза. Это говорит о том, что рынок автоперевозок переживает настоящий сезонный подъём.

Доставка на автовозах

Популярность набирают и услуги по перевозке автомобилей на автовозах — как внутри России, так и из-за рубежа. Летом россияне стали на 5% чаще интересоваться доставкой машин по этому способу, а количество предложений выросло сразу на 57%. Это демонстрирует формирование устойчивого спроса не только на перегон "своим ходом", но и на комплексные логистические услуги.

Почему спрос растёт летом

Эксперты объясняют динамику рядом причин. Летний период традиционно считается наиболее удобным временем для длительных поездок и транспортировки машин:

  • Безопасные дороги. Отсутствуют реагенты и гололёд, световой день длиннее, что снижает риски при движении.

  • Активность автосалонов. Именно летом дилеры закупают автомобили к осеннему сезону, что увеличивает спрос на услуги перевозчиков.

  • Личный интерес автовладельцев. Многие россияне заказывают перегон машин для личного пользования — как новых, так и подержанных, привезённых из-за границы.

Сезонность и рынок услуг

Эксперты подчеркивают, что спрос на перегон автомобилей носит ярко выраженный сезонный характер. Весной и летом владельцы активнее совершают сделки, готовятся к отпускным поездкам или обновлению автопарка. Зимой же рынок перегонов традиционно затихает из-за погодных условий и меньшей активности покупателей.

При этом значительный рост предложений на рынке — более чем в пять раз за лето — показывает, что перевозчики быстро реагируют на интерес клиентов, расширяя спектр услуг.

Влияние на рынок

Развитие услуг по перегону и перевозке автомобилей отражает общую картину: российский авторынок остаётся динамичным, несмотря на внешние ограничения. Импорт машин из-за рубежа сохраняет популярность, а внутрироссийские перевозки демонстрируют ещё больший рост.

Аналитики прогнозируют, что осенью 2025 года спрос на услуги перегонщиков сохранится высоким, так как дилеры будут готовиться к зимнему сезону, а частные владельцы продолжат активно покупать автомобили как в России, так и за её пределами — сообщают Известия.

Уточнения

Автовоз (также автомобилевоз, англ. car transporter) — специализированное транспортное средство, предназначенное для перевозки легковых автомобилей, автодома, мотоцикла и другой колесной техники.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Сейчас читают
Россия и Китай решили проблему взаиморасчётов
Экономика и бизнес
Россия и Китай решили проблему взаиморасчётов
Дизайнеры признали коврики для ванной устаревшими
Недвижимость
Дизайнеры признали коврики для ванной устаревшими Аудио 
Выпаривание томатного сока на медленном огне предотвращает расслоение при хранении
Еда и рецепты
Выпаривание томатного сока на медленном огне предотвращает расслоение при хранении Аудио 
Популярное
Самый дальнобойный истребитель Европы теперь в Белоруссии: страна получила новые Су-30СМ2

Pravda.Ru публикует перевод материала американского Military Watch о поставке Белоруссии истребителей Су-30СМ2.

Самый дальнобойный истребитель Европы теперь в Белоруссии: страна получила новые Су-30СМ2
Подъём штанги стоя является королём среди упражнений на бицепс
Бицепс растёт как на дрожжах: работает только это упражнение
ТОП-5 подержанных авто, где ремонт обойдётся дороже покупки
Монета в двери автомобиля — хитрость, о которой знают только угонщики
1,7 млн: утечка данных о потерях ВСУ вызвала бурные обсуждения в сети Любовь Степушова New Scientist: клинический психиатр Рами Камински описал новый тип личности — отровертов Игорь Буккер Первый советский автомобиль для инвалидов ГАЗ-18 был разработан в 50-х годах Сергей Милешкин
Синдром победителя Азербайджана: когда улыбка в Москве оборачивается ударом в спину
Вы сами растите монстра: пять поступков хозяина, которые провоцируют агрессию у собаки
Шурпа в афганском казане: легендарный суп, который варится сам
Шурпа в афганском казане: легендарный суп, который варится сам
Последние материалы
Учёные технологического института в Калифорнии подтвердили сейсмический разрыв в Мьянме
Мишель Уильямс подтвердила рождение четвёртого ребёнка с помощью суррогатной матери
Из Цюриха в Амстердам во сне: как Twiliner собирается соединить 25 городов Европы
Эксперт назвал 3 упражнения стоя, которые втягивают живот
Самоклеящаяся плёнка помогает защитить окна от солнца и сохранить прохладу
Ида Галич прокляла аферистов, которые взломали её соцсети
Эксперты сообщили, что в России вырос спрос на перегон автомобилей из-за рубежа
Эксперты: картофельное пюре становится клейким из-за использования блендера
Журнал ELLE назвал юбку-карандаш главным модным трендом сезона осень-зима 2025–2026
Никита Пресняков подтвердил сохранение дружеских отношений с Алёной Красновой после развода
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.