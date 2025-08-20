Китайский премиум с сюрпризом: какие машины ломаются чаще, чем вы думаете

За последние два года в России заметно выросло число обращений владельцев китайских автомобилей премиального сегмента в автосервисы. По данным сети FIT SERVICE, частота визитов увеличилась примерно на 10%. Причём чаще всего ремонт и обслуживание требуются владельцам машин марок Lixiang, Tank и Voyah.
По статистике, именно эти три бренда оказались в числе наиболее часто заезжающих в сервис. Они сравнительно недавно вышли на российский рынок, но уже успели занять заметную нишу среди премиальных китайских авто.
Lixiang - марка, известная своими кроссоверами с гибридными установками. Автомобили бренда сложны по конструкции, что требует более внимательного обслуживания.
Tank - внедорожники от концерна Great Wall. Популярны в России благодаря мощным двигателям и современному оснащению, но при интенсивной эксплуатации на бездорожье их владельцам приходится чаще обращаться в сервис.
Voyah - люксовое подразделение концерна Dongfeng, выпускающее электромобили и гибриды. Их владельцы нередко сталкиваются с особенностями эксплуатации батарей и электроники.
Реже, но всё же фиксируются обращения по таким брендам, как HONGQI и Zeekr, которые позиционируются как премиум-класс, но пока не получили столь массового распространения.
Интересно, что несмотря на рост количества обращений, средние расходы на ремонт и обслуживание китайских премиальных машин остаются ниже общерыночных показателей.
С января по июль 2025 года средний чек составил 11 527 рублей. Для сравнения: у многих европейских и японских премиальных брендов расходы на сервис могут быть в два-три раза выше.
Эксперты уточняют, что динамика у разных марок различается. У некоторых брендов стоимость ремонта снизилась благодаря налаженной поставке запчастей и увеличению числа специализированных сервисов. У других, напротив, выросла — в первую очередь из-за сложности ремонта электроники и дефицита некоторых деталей.
Рост числа обращений эксперты объясняют сразу несколькими факторами.
Эксперты отмечают, что китайские премиальные бренды стремительно укрепляют позиции на российском рынке, и рост числа обращений в сервисы — закономерное следствие увеличения их доли.
При этом сами производители активно работают над расширением сети сервисных центров, улучшением поставок запчастей и снижением стоимости обслуживания.
Автоаналитики прогнозируют, что по мере привыкания к новым маркам и адаптации сервисной инфраструктуры число внеплановых обращений может сократиться, а рынок станет более стабильным.
Тем не менее владельцам китайских премиальных автомобилей советуют внимательнее относиться к регламенту ТО и выбирать сервисы, имеющие опыт работы именно с этими брендами. Это позволит продлить срок службы машин и снизить вероятность серьёзных поломок — сообщает URA. RU.
Маши́на (лат. machina «устройство, конструкция» ← др.-греч. μηχανή «приспособление, способ») — техническое устройство, выполняющее механические движения (см. уточнение ниже) для преобразования энергии, материалов и информации.
Pravda.Ru публикует перевод материала американского Military Watch о поставке Белоруссии истребителей Су-30СМ2.