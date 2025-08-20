Китайский премиум с сюрпризом: какие машины ломаются чаще, чем вы думаете

FIT SERVICE: владельцы Lixiang, Tank и Voyah чаще других обращаются в автосервисы

За последние два года в России заметно выросло число обращений владельцев китайских автомобилей премиального сегмента в автосервисы. По данным сети FIT SERVICE, частота визитов увеличилась примерно на 10%. Причём чаще всего ремонт и обслуживание требуются владельцам машин марок Lixiang, Tank и Voyah.

Фото: Wikipedia by SAIC GM sucks, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ LiXiang

Тройка "лидеров" по поломкам

По статистике, именно эти три бренда оказались в числе наиболее часто заезжающих в сервис. Они сравнительно недавно вышли на российский рынок, но уже успели занять заметную нишу среди премиальных китайских авто.

Lixiang - марка, известная своими кроссоверами с гибридными установками. Автомобили бренда сложны по конструкции, что требует более внимательного обслуживания.

Tank - внедорожники от концерна Great Wall. Популярны в России благодаря мощным двигателям и современному оснащению, но при интенсивной эксплуатации на бездорожье их владельцам приходится чаще обращаться в сервис.

Voyah - люксовое подразделение концерна Dongfeng, выпускающее электромобили и гибриды. Их владельцы нередко сталкиваются с особенностями эксплуатации батарей и электроники.

Реже, но всё же фиксируются обращения по таким брендам, как HONGQI и Zeekr, которые позиционируются как премиум-класс, но пока не получили столь массового распространения.

Сколько стоит ремонт

Интересно, что несмотря на рост количества обращений, средние расходы на ремонт и обслуживание китайских премиальных машин остаются ниже общерыночных показателей.

С января по июль 2025 года средний чек составил 11 527 рублей. Для сравнения: у многих европейских и японских премиальных брендов расходы на сервис могут быть в два-три раза выше.

Эксперты уточняют, что динамика у разных марок различается. У некоторых брендов стоимость ремонта снизилась благодаря налаженной поставке запчастей и увеличению числа специализированных сервисов. У других, напротив, выросла — в первую очередь из-за сложности ремонта электроники и дефицита некоторых деталей.

Почему китайские премиальные авто стали чаще ремонтировать

Рост числа обращений эксперты объясняют сразу несколькими факторами.

Во-первых, парк китайских автомобилей в России стремительно увеличивается. За последние годы именно китайские производители активно заняли освободившуюся нишу после ухода ряда европейских и корейских брендов.

Во-вторых, премиальные модели содержат больше сложной электроники, систем ассистентов и инновационных решений, что требует регулярной диагностики и повышает вероятность обращений в сервис.

В-третьих, многие владельцы новых автомобилей ещё не до конца знакомы с их особенностями эксплуатации, из-за чего машины подвергаются повышенным нагрузкам.

Будущее рынка

Эксперты отмечают, что китайские премиальные бренды стремительно укрепляют позиции на российском рынке, и рост числа обращений в сервисы — закономерное следствие увеличения их доли.

При этом сами производители активно работают над расширением сети сервисных центров, улучшением поставок запчастей и снижением стоимости обслуживания.

Автоаналитики прогнозируют, что по мере привыкания к новым маркам и адаптации сервисной инфраструктуры число внеплановых обращений может сократиться, а рынок станет более стабильным.

Тем не менее владельцам китайских премиальных автомобилей советуют внимательнее относиться к регламенту ТО и выбирать сервисы, имеющие опыт работы именно с этими брендами. Это позволит продлить срок службы машин и снизить вероятность серьёзных поломок — сообщает URA. RU.

