Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Тренировка мечты: выполняйте 6 упражнений с гантелями от тренера Уильямс
Яндекс Роботикс: представлен прототип робота-комплектовщика для склада
Ветеринары: кошки больше всего любят почесывания подбородка и между ушами
Обработка огурцов молоком защищает листья от мучнистой росы
Пилатес, йога и плавание улучшают осанку за счёт укрепления мышечного корсета
Специалисты выделили топ-10 важнейших фильмов жанра вестерн в истории кино
Говяжий фарш и брокколи делают лапшу быстрым ужином без лишней посуды
Пена для бритья помогает удалить пятна от кофе и сока с обивки автомобиля
Низкое содержание кислорода в горах ускоряет метаболизм и снижает аппетит у детей

75% водителей заметили: электромобили снижают градус напряжения на дорогах

Электрокары влияют на психику автолюбителей так, что они отдаются во власть своих железных коней
3:11
Авто

Современный автомобильный рынок всё активнее движется в сторону электромобилей, и одним из ключевых факторов их привлекательности становится не только экологичность и экономичность, но и влияние на эмоциональное состояние водителей.

KIA Ray EV on MIAS 2012
Фото: commons.wikimedia.org by Kirill Borisenko, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
KIA Ray EV on MIAS 2012

Согласно последним исследованиям, почти три четверти владельцев электромобилей признаются, что управление ими приносит меньше усталости и нервного напряжения, чем вождение традиционных автомобилей.

Этот эффект во многом объясняется техническими особенностями. Электромобили отличаются бесшумными салонами и плавной подачей крутящего момента, что создает ощущение спокойствия и предсказуемости за рулём. В отличие от машин с ДВС, где двигатель работает с вибрацией и шумом, электромобили формируют почти "медитативную" атмосферу, позволяя сосредоточиться на дороге.

Однако это не значит, что электрокары способны полностью избавить водителей от стресса. Исследования показывают: 39% британских автомобилистов в целом считают вождение источником тревожности. Основные факторы остаются прежними: пробки, агрессивное поведение других водителей, плохое состояние дорог и страх опоздать. Электромобиль, каким бы технологичным он ни был, не способен изменить дорожную культуру или устранить заторы.

Тем не менее, с точки зрения маркетинга именно обещание более спокойной и комфортной поездки может стать решающим аргументом для тех, кто пока сомневается в переходе на электромобиль. Если раньше акцент делался на экологии или экономии топлива, то сегодня всё больше автопроизводителей подчеркивают эмоциональные преимущества: меньше стресса, больше удовольствия от управления и комфорт для семьи.

Важным направлением остаётся и безопасность. В странах с более строгими стандартами — например, в Скандинавии — отмечается не только меньше ДТП, но и более высокий уровень доверия к новым технологиям, включая электромобили. Британские водители, как показывают опросы, также хотели бы видеть в своих автомобилях больше интеллектуальных функций, способных помогать при движении: ассистенты в пробках, автоматическое торможение, удержание в полосе. Всё это снижает нагрузку на водителя и усиливает ощущение защищенности.

Эксперты отмечают, что в ближайшие годы электромобили могут восприниматься не просто как альтернатива бензиновым машинам, а как обновление образа жизни. Тишина в салоне, мягкая динамика и новые цифровые сервисы превращают каждую поездку в более комфортное и безопасное событие. При этом стрессовые факторы никуда не исчезнут, но их влияние будет смягчаться.

Таким образом, будущее электромобилей связано не только с "зелёной" энергетикой, но и с психологическим комфортом водителей. И если автопроизводителям удастся правильно акцентировать внимание на этом преимуществе, то переход к электромобилям действительно станет массовым явлением уже к середине десятилетия.

Уточнения

Электромобиль — транспортное средство, приводимое в движение исключительно электрическим двигателем и заряжаемое с помощью внешнего источника электроэнергии.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
Куратор Игорь Моржаретто
*
Сейчас читают
Осенняя обрезка крыжовника повышает урожайность в следующем году
Садоводство, цветоводство
Осенняя обрезка крыжовника повышает урожайность в следующем году Аудио 
Эксперты определили оптимальную пропорцию соды в фарше для пышных котлет
Еда и рецепты
Эксперты определили оптимальную пропорцию соды в фарше для пышных котлет Аудио 
При встрече с людьми медведь чаще отступает, чем нападает — зоологи
Домашние животные
При встрече с людьми медведь чаще отступает, чем нападает — зоологи Аудио 
Популярное
Гости без приглашения, но с пользой: зачем змеи приходят в ваш сад

Змеи в саду могут быть полезными, но как определить их вид и правильно себя вести при встрече? Узнайте важные советы и особенности.

Уборка листвы и камней снижает вероятность появления змей возле дома
Идеальный томатный сок: добавьте болгарский перец для сладости и баланса
Бабушкин секрет томатного сока: сладкий перец творит чудеса — вкуснее не бывает
Хищники Австралии вышли из тени — и поставили под сомнение мировую историю динозавров
Молитесь, но не всплывайте: что нужно знать перед встречей с четырьмя морскими убийцами
Разведка США ликвидирует доступ Украины к секретной информации. Британия выведена из союзников Любовь Степушова New Scientist: клинический психиатр Рами Камински описал новый тип личности — отровертов Игорь Буккер Первый советский автомобиль для инвалидов ГАЗ-18 был разработан в 50-х годах Сергей Милешкин
Руки крепнут, спина шире, уверенность растёт: это упражнение меняет не только тело
Купить машину, не продав душу: самые доступные автомобили августа 2025 года
Дешевле грибов и проще в приготовлении: баклажаны, которые всех удивят
Дешевле грибов и проще в приготовлении: баклажаны, которые всех удивят
Последние материалы
Бывшая невеста Никиты Преснякова заговорила о его разводе
Эксперты по туризму: Чайнатаун остаётся самым колоритным районом Сингапура
Питьевой йогурт часто содержит меньше белка и больше сахара
Аренда в Тимирязевском районе Москвы: эксперты объясняют причины резкого роста цен на однушки
Better Homes & Gardens: рагу с картофелем и кабачками готовится за 30 минут
Легенда тенниса Яна Новотна, завоевавшая 17 титулов Большого шлема, умерла в 49 лет
Учёные: наклон оси стал главной причиной потери воды на Марсе
Светлана Разина назвала танцоров Татьяны Булановой позором
Самцы лосей в октябре могут нападать на человека без причины
Тёмная ваза помогает срезанным цветам дольше сохранять свежесть, говорят флористы
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.