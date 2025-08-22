Вождение как игра: корейское приложение снижает аварийность – как это работает

19 млн водителей играют: как Driving Score повышает безопасность на дорогах одной страны

3:08 Your browser does not support the audio element. Авто

Южная Корея за последние годы стала одним из мировых лидеров по внедрению инновационных технологий в систему дорожной безопасности. В то время как в большинстве стран борьба с аварийностью ограничивается ужесточением штрафов и расширением видеоконтроля, в Южной Корее нашли более креативный способ — превратить безопасное вождение в игру, где водители соревнуются между собой за очки, скидки и признание в социальных сетях.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Автомобильная дорога

Ключевую роль в этом процессе сыграло приложение Tmap, разработанное компанией Tmap Mobility. Ещё в 2016 году в него была встроена функция "оценка вождения" (Driving Score).

Используя акселерометр смартфона, программа анализирует стиль езды автомобилиста: фиксирует резкие ускорения, торможения, повороты, а также превышение скорости. За плавное и аккуратное вождение водители получают очки, которые затем можно обменять на скидки при оформлении автостраховки или даже на подарочные карты вещает Autoblog.

Инициатива быстро обрела популярность: к 2025 году в ней приняли участие более 19 миллионов южнокорейцев, из которых свыше 10 миллионов уже получили реальные страховые скидки. По данным Tmap, за период с 2018 по 2020 год программа позволила предотвратить более 31 тысячи аварий, что подтверждает её эффективность.

Однако важен не только практический результат, но и социальный эффект. Многие пользователи начали публиковать свои достижения и рейтинги в социальных сетях, что превратило безопасное вождение в своеобразное соревнование. В условиях, где общественное мнение и цифровая репутация имеют большое значение, такой элемент геймификации оказался мощным стимулом.

Государственные меры безопасности также способствовали успеху. Правительство ужесточило правила дорожного движения, установило больше камер контроля скорости и стимулировало развитие технологий вроде автоматического экстренного торможения. В результате безопасность на дорогах Южной Кореи заметно выросла.

Тем не менее, не обошлось без трудностей. Некоторые водители ищут способы "обмануть систему", чтобы сохранить высокий рейтинг. Кроме того, остаются вопросы о конфиденциальности данных, особенно если рассматривать возможность внедрения подобной модели за пределами Южной Кореи. В США, например, страховые компании и автопроизводители регулярно сталкиваются с судебными исками, связанными с использованием данных водителей.

Тем не менее, южнокорейский опыт доказывает: правильное сочетание технологий, мотивации и социальной вовлечённости способно реально снизить аварийность на дорогах, превратив безопасное вождение из скучной обязанности в азартную игру с выгодными бонусами.