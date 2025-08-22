Автомобильные дилеры в панике: вот когда покупать подержанное авто выгоднее всего

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
2:13
Авто

Лето — худшее время для покупки подержанного автомобиля. Согласно исследованию аналитической компании iSeeCars, которая изучила более 40 миллионов сделок 2023-2024 годов, вероятность найти действительно выгодное предложение в тёплый сезон падает более чем на треть.

В июне шансы приобрести автомобиль хотя бы на 5% дешевле рыночной стоимости сокращаются на 30,4% по сравнению с годовыми показателями. Май и июль тоже не радуют: снижение вероятности выгодной покупки составило 27,8% и 22,5% соответственно. А праздники и выходные летнего периода дополнительно обостряют проблему — хорошие сделки встречаются как минимум на треть реже.

Причина проста: в тёплое время года автосалоны фиксируют приток покупателей. Люди чаще решаются на покупку, а весенние налоговые возвраты лишь стимулируют активность на рынке. Спрос растёт, и дилеры не стремятся снижать цены.

Зимой ситуация меняется кардинально. Январь уверенно лидирует: количество выгодных предложений оказывается на 41,1% выше среднего. Декабрь и февраль также радуют покупателей — вероятность наткнуться на хорошую цену превышает годовой показатель более чем на 30%.

Особенно интересен период новогодних праздников. В канун и первый день января почти на 48% чаще встречаются автомобили, стоимость которых минимум на 5% ниже рыночной. Холодная погода и праздничные заботы удерживают покупателей дома, и дилеры вынуждены предлагать скидки, чтобы оживить продажи.

Эксперты iSeeCars подчеркивают: рекламные наклейки "Sale" далеко не всегда означают настоящую скидку. Настоящей выгодной сделкой можно считать лишь ту, где цена минимум на 5% ниже объективной рыночной стоимости. Поэтому зимой важно не только воспользоваться моментом, но и тщательно проверять каждое предложение.

Автосалон (магазин) — совместный (авторизованный) филиал автозавода и банка по оформлению потребительских ссуд и продаже (чаще легковых) автомобилей в кредит.

