Кнопка страха активирована: что будет, если нажать электронный ручник, пока машина едет

2:32 Your browser does not support the audio element. Авто

Многие водители хотя бы раз задумывались: а что будет, если включить электронный стояночный тормоз (EPB) во время движения? Вопрос резонный, ведь интуитивно кажется, что это может привести к резкому торможению, заносу или блокировке колёс. Оказалось, что в реальности всё не так драматично.

Фото: Wikipedia by Kārlis Dambrāns, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Электронный стояночный тормоз

Немецкие полицейские проверили это на себе

В Instagram немецкие правоохранители опубликовали видео, в котором демонстрируют, что произойдёт, если активировать EPB прямо во время движения служебной машины. Как выяснилось, система сработала корректно: автомобиль замедлился плавно, задействовав все четыре тормоза и активировав ABS. Торможение оказалось стабильным и контролируемым.

Это подтверждает, что современные электронные системы паркинг-тормоза спроектированы с расчётом на возможность экстренного использования во время движения, в том числе и в чрезвычайных ситуациях.

Тесты блогеров

Не только полицейские тестировали работу EPB "в полевых условиях". Популярный YouTube-канал Garage 54 в прошлом году провёл серию экспериментов на различных автомобилях — от китайских новинок до BMW 5-й серии. В большинстве случаев система срабатывала плавно, но на BMW торможение было заметно менее эффективным, что может быть связано с тем, что ABS не вмешалась в процесс.

Почему это может спасти жизнь

На первый взгляд, активация стояночного тормоза во время езды может показаться сценарием из разряда "зачем вообще?". Но такие ситуации бывают. Например, если водителю внезапно станет плохо — потеря сознания, инсульт, сердечный приступ — пассажир может быстро нажать кнопку EPB, чтобы остановить машину. Это может стать единственным способом избежать аварии.

А если у вас классический ручник

Если ваш автомобиль не оснащён электронной системой, а использует механический рычаг ручного тормоза, результат будет совсем другим. При его резком использовании задние колёса заблокируются, ABS не сработает, и автомобиль станет практически неуправляемым. Это может привести к заносу или даже к перевороту на высокой скорости.

Таким образом, электронный ручник — это не только удобство, но и элемент пассивной безопасности, способный сработать в критической ситуации.

Уточнения

Стоя́ночный то́рмоз — часть тормозной системы, предназначенная для удержания транспортного средства в неподвижном состоянии относительно опорной поверхности.

