Кнопка страха активирована: что будет, если нажать электронный ручник, пока машина едет

Многие водители хотя бы раз задумывались: а что будет, если включить электронный стояночный тормоз (EPB) во время движения? Вопрос резонный, ведь интуитивно кажется, что это может привести к резкому торможению, заносу или блокировке колёс. Оказалось, что в реальности всё не так драматично.
В Instagram немецкие правоохранители опубликовали видео, в котором демонстрируют, что произойдёт, если активировать EPB прямо во время движения служебной машины. Как выяснилось, система сработала корректно: автомобиль замедлился плавно, задействовав все четыре тормоза и активировав ABS. Торможение оказалось стабильным и контролируемым.
Это подтверждает, что современные электронные системы паркинг-тормоза спроектированы с расчётом на возможность экстренного использования во время движения, в том числе и в чрезвычайных ситуациях.
Не только полицейские тестировали работу EPB "в полевых условиях". Популярный YouTube-канал Garage 54 в прошлом году провёл серию экспериментов на различных автомобилях — от китайских новинок до BMW 5-й серии. В большинстве случаев система срабатывала плавно, но на BMW торможение было заметно менее эффективным, что может быть связано с тем, что ABS не вмешалась в процесс.
На первый взгляд, активация стояночного тормоза во время езды может показаться сценарием из разряда "зачем вообще?". Но такие ситуации бывают. Например, если водителю внезапно станет плохо — потеря сознания, инсульт, сердечный приступ — пассажир может быстро нажать кнопку EPB, чтобы остановить машину. Это может стать единственным способом избежать аварии.
Если ваш автомобиль не оснащён электронной системой, а использует механический рычаг ручного тормоза, результат будет совсем другим. При его резком использовании задние колёса заблокируются, ABS не сработает, и автомобиль станет практически неуправляемым. Это может привести к заносу или даже к перевороту на высокой скорости.
Таким образом, электронный ручник — это не только удобство, но и элемент пассивной безопасности, способный сработать в критической ситуации.
Уточнения
Стоя́ночный то́рмоз — часть тормозной системы, предназначенная для удержания транспортного средства в неподвижном состоянии относительно опорной поверхности.
