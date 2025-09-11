Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Эти автомобили пережили десятилетия и до сих пор остаются культовыми и желанными

Авто

Некоторые автомобили настолько прочно вошли в автокультуру, что стали больше, чем просто транспортом. Они — иконы. Их производят десятилетиями, совершенствуя с каждым поколением, но не теряя узнаваемости. Несмотря на новые требования рынка, изменения в технологиях и вкусах водителей, эти модели остаются актуальными.

Toyota Corolla Hybrid Sedan
Фото: commons.wikimedia by Matti Blume, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Toyota Corolla Hybrid Sedan

Toyota Corolla

Эта модель давно стала символом надёжности и массовости. Более 50 миллионов проданных экземпляров по всему миру — убедительное доказательство её успеха. Corolla продаётся в 150 странах, а каждые 15 секунд появляется новый автомобиль. Первая версия оснащалась 1,1-литровым мотором на 60 л. с., а сегодня модельный ряд включает гибриды с расходом 4,4 л/100 км и спортивную GR-версию с турбомотором на 300 л. с. и полным приводом.

Porsche 911

Классика от Porsche прошла путь от элегантного спорткара до настоящего трекового бойца. С самого начала модель отличалась задним расположением двигателя и характерным звуком оппозитной "шестёрки". Особое место занимают легендарные версии: 993 Turbo S мощностью 424 л. с., разгоняющийся до 100 км/ч за 3,6 секунды, и экстремальный GT2 RS 2011 года с 620 л. с. и максималкой 336 км/ч. Сегодня 911 предлагается в двух десятках модификаций — от "вседорожного" Dakar до гоночного GT3 RS.

Chevrolet Corvette

"Корвет" начинался как спортивное купе с 6-цилиндровым двигателем и двухступенчатым "автоматом", но со временем стал одним из самых узнаваемых суперкаров США. Особую славу модели принесли V8-моторы серии LT и LS. Актуальный ZR1 способен развивать 1064 л. с., разгоняется до сотни за 2,2 секунды и достигает скорости 346 км/ч. Corvette остаётся флагманом американской инженерии и дизайна.

Ford F-Series

Серия пикапов от Ford давно стала национальным достоянием США. Модель начинала с 6-цилиндрового мотора на 95 л. с., а сегодня доступна в десятках вариаций. В 1959 году появилась система полного привода, а позже — культовый F-150 SVT Lightning. В 2025 году базовая комплектация F-150 стоит от $39 000, а топовая Raptor R развивает 720 л. с. и не уступает спорткарам по динамике.

Chevrolet Suburban

Это самый "долгоиграющий" автомобиль в истории — непрерывное производство более 90 лет. Сначала Suburban оснащался мотором на 60 л. с., а теперь это полноразмерный внедорожник с V8 на 420 л. с. и девятиместным салоном. В последних версиях модель получила независимую заднюю подвеску и систему полуавтономного управления SuperCruise. Suburban по-прежнему популярен у крупных семей и спецслужб.

Эти автомобили пережили смену поколений водителей, смену норм экологичности и технологические революции. Каждый из них стал символом не только бренда, но и подхода к разработке машин: надёжность, постоянство и готовность меняться в нужный момент.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Андрей Дементьев
Андрей Дементьев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
