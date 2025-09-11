Японцы используют хитрость: охлаждаете раскалённый салон без кондиционера и лишних трат

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Авто
Авто

Летом температура внутри припаркованного автомобиля может подниматься до опасных значений. Воздух становится душным, а салон — невыносимо горячим. Водителю приходится действовать быстро, чтобы привести микроклимат в порядок. Обычно на помощь приходит кондиционер, но у японцев — своё оригинальное решение.

Машина
Фото: www.freepik.com by pvproductions is licensed under Free More info
Машина

Когда кондиционер не единственный выход

Безопасность и комфорт зависят от многих факторов, и температура в салоне — один из них. Сильный перегрев внутри автомобиля может вызывать головокружение, утомляемость и даже кратковременную потерю концентрации. А это уже угроза не только здоровью, но и дорожной безопасности в целом.

Кондиционер справляется с задачей охлаждения без труда, но требует включения двигателя, расходует топливо, а иногда — просто не работает. В таких случаях можно прибегнуть к старому японскому трюку, который не требует ни электроники, ни энергии — только немного терпения и движения.

В чём суть трюка

В одном из архивных японских видео 1990-х годов показан необычный способ быстро снизить температуру в салоне. Его суть в том, чтобы использовать дверцу машины как ручной вентилятор. Для этого нужно полностью открыть окно со стороны водителя, а затем несколько раз резко открывать и закрывать дверь пассажира.

При таком движении создаётся поток воздуха, который вытесняет горячий воздух из салона наружу через открытое окно. Это позволяет заменить застойный и раскалённый воздух в салоне на более прохладный уличный буквально за полминуты.

Метод выглядит немного странно, зато работает и не требует никаких вложений. Особенно он может пригодиться в тех случаях, когда кондиционер по каким-то причинам недоступен — например, в старом автомобиле, при разряженном аккумуляторе или просто при желании сэкономить топливо.

Есть ли подвох

Некоторые скептики могут возразить: "Разве воздух не выйдет и так через открытое окно?" Отчасти — да. Но резкие движения дверью создают мощную воздушную волну, которая вытягивает тёплый воздух быстрее и эффективнее. По сути, вы создаёте искусственную вентиляцию, не включая мотор.

Правда, злоупотреблять этим способом не стоит: резкое открытие и закрытие двери — не самая щадящая процедура для петель и уплотнителей. Лучше ограничиться 4-5 повторениями, которых вполне достаточно.

Идеально перед включением кондиционера

Такой метод особенно полезен перед включением кондиционера. Быстрое удаление горячего воздуха помогает системе охлаждения быстрее достичь нужной температуры и снизить нагрузку на компрессор. В результате и салон охладится быстрее, и расход топлива окажется ниже.

Метод может показаться забавным, но именно в таких простых решениях и кроется японская практичность. В следующий раз, оказавшись в раскалённой машине под солнцем, попробуйте — возможно, кондиционер вам и не понадобится вовсе.

Уточнения

Автомоби́ль  — моторное безрельсовое дорожное  транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Андрей Дементьев
Андрей Дементьев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
