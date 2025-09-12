Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Кость срослась и сохранилась в камне: почему травма тираннозавра превратилась в научную сенсацию
HBO и Netflix покинули Россию: вот как это повлияло на отечественный кинематограф
Увольнение в тени Эпштейна: Лондон и Вашингтон запутались в скандале
Теплица или открытая грядка? Место решает, будет ли дыня сладкой и крупной
Одно дополнение к скручиваниям превращает упражнение в безопасный и мощный приём
Люди продают имущество: Лоза отреагировал на предсказание о конце света в сентябре
Рекордный кристалл ожил в Анабарском районе — добыча получает новый символ могущества
Белые ветки — новое золото интерьера: меняют комнату сильнее, чем дорогой декор
Затаённая обида Примадонны: почему Пугачёва отвернулась от Николаева – вся правда всплыла наружу

Правило тысячи оборотов работает: первые минуты после старта решают судьбу автомобиля

2:54
Авто

Существует один крайне простой и абсолютно бесплатный приём, способный значительно продлить срок службы двигателя. Он не требует специальных знаний или оборудования, зато помогает избежать износа и преждевременных поломок. Автолюбители называют его "правилом тысячи оборотов".

Двигатель автомобиля
Фото: freepik.com by peoplecreations, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Двигатель автомобиля

Двигатель — это сердце автомобиля. И как сердце, он нуждается не только в регулярном обслуживании, но и в бережном обращении. Особенно важно, как именно вы запускаете мотор, ведь именно первые секунды после старта оказываются для него самыми стрессовыми.

Почему холодный старт опасен

Когда машина долго стоит без движения, особенно в холодную погоду, масло в двигателе густеет и опускается в картер. После запуска мотор работает буквально "на сухую", пока смазка не разойдётся по системе. Металлические детали трутся друг о друга без должной защиты, что вызывает износ и перегрев.

Это явление известно инженерам, и многие современные автомобили автоматически повышают холостые обороты сразу после пуска — до 1 000 и выше. Это делается для того, чтобы ускорить прогон масла по системе и обеспечить двигателю стабильную работу в первые минуты.

Что должен делать водитель

Как правило, это происходит через 30-60 секунд после запуска. За это время вы вполне успеете пристегнуться, положить телефон на зарядку или настроить маршрут в навигаторе.

Пренебрегая этим правилом и сразу начиная движение, водитель нагружает ещё не прогретый мотор. Это особенно критично зимой, но полезно соблюдать круглый год.

После старта без резких движений

Даже если вы подождали, пока холостые обороты стабилизируются, не стоит сразу "давать газу". Масло ещё не достигло своей рабочей температуры и нужной текучести. Оптимальная вязкость устанавливается примерно через 10-15 минут езды. До этого момента важно избегать высоких оборотов — лучше держать их в пределах 2 000-2 500 в минуту, особенно если двигатель бензиновый.

Такая неторопливая манера езды в первые километры помогает избежать перегрева, снижения компрессии и других скрытых проблем, которые могут проявиться со временем.

Соблюдение этого простого правила существенно снижает нагрузку на детали двигателя, особенно на поршни, валы и подшипники. В долгосрочной перспективе это может избавить от дорогостоящих ремонтов и увеличить срок службы автомобиля на десятки тысяч километров.

Всего одна минута терпения в начале поездки — и ваш двигатель будет служить дольше, работать тише и потреблять меньше топлива.

Уточнения

Автомобильный двигатель — двигатель, который преобразует энергию какого-либо рода в механическую работу, необходимую для приведения автомобиля в движение

Автор Андрей Дементьев
Андрей Дементьев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Сейчас читают
После 40 лет талия будет узкая как у 20-летней: попробуйте эти 4 простых упражнения
Новости спорта
После 40 лет талия будет узкая как у 20-летней: попробуйте эти 4 простых упражнения
Заморозки минус три: удар по теплу уничтожит урожай за ночь — что убрать с грядки до 15 сентября
Садоводство, цветоводство
Заморозки минус три: удар по теплу уничтожит урожай за ночь — что убрать с грядки до 15 сентября
Африка раскалывается на глазах: новая карта мира уже пишется в недрах континента
Наука и техника
Африка раскалывается на глазах: новая карта мира уже пишется в недрах континента
Популярное
Пиранья для него — лёгкая закуска: метровая рыба-вампир превращает реку в арену древнего ужаса

Узнайте о грозном хищнике Амазонки – пааре: уникальная рыба с клыками по 15 см и занимательной историей охоты. Почему она не угрожает людям.

Пиранья для него — лёгкая закуска: метровая рыба-вампир превращает реку в арену древнего ужаса
После 40 лет талия будет узкая как у 20-летней: попробуйте эти 4 простых упражнения
После 40 лет талия будет узкая как у 20-летней: попробуйте эти 4 простых упражнения
Самая неприступная арабская страна: С-400 и Су-35 делают небо неуязвимым
Кошмар Голливуда и деликатес России: рыба, от которой в США бегут, в Амуре ловят на котлеты
Забытая пожарная машина: как ЗиЛ-131 завоевал Францию и остался без заказа Сергей Милешкин Дроны-контрабандисты Гербера используются Украиной давно и собраны для провокации в Польше Любовь Степушова Будущее в опасности: как социальные сети блокируют новые идеи Игорь Буккер
Голова пять метров, тело двадцать один: берег Британии принял мёртвого титана океанов
Ежевика — не любит бороды: кусты обидятся и оставят вас без сладкого
Забытый приём бабушек: как листья рябины спасут ваш урожай моркови
Забытый приём бабушек: как листья рябины спасут ваш урожай моркови
Последние материалы
Фанатам на заметку: Киллиан Мёрфи сделал официальное заявление о сериале Гарри Поттер
Рыбная империя растёт: какие страны открыли двери для наших морепродуктов
Одно прикосновение — и урожай пропал: главная ошибка при срезке тыквы
Ошибка или спектакль: Трамп объясняет инцидент проще, чем НАТО
Два года на подготовку: что нужно делать, чтобы ребенок родился здоровым
НАТО разработало снаряд-невидимку с учетом опыта на Украине: на что он способен
Осень предала бордо: новый оттенок ворвался в моду
Завтрак решает судьбу вашей фигуры: как сладости утром работают против вас
Иллюзия быстрых чудес: почему сезонные цели крадут здоровье и возвращают вес с процентами
Танцор Булановой удивил публику: его реакция на критику Аллы Пугачёвой стала откровением
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.