Индикатор пустого бака всегда лжёт: езда на последней капле обойдётся дорого — и вот почему

Когда на приборной панели загорается индикатор низкого уровня топлива, у большинства водителей возникает вопрос: сколько километров можно ещё проехать, прежде чем автомобиль полностью остановится?
Производители предусмотрели ситуацию, когда водитель по невнимательности или в силу обстоятельств не заехал на заправку вовремя. Именно поэтому в каждом современном автомобиле есть "резерв" топлива — обычно это от 5 до 10% объема бака. Такой запас позволяет проехать от 50 до 100 километров в зависимости от модели машины, её расхода топлива и условий движения.
Исторически эта практика появилась ещё в 1960-е годы, когда автомобильные компании начали устанавливать индикаторы низкого уровня топлива, а законы некоторых стран закрепили обязательное наличие "автономии резерва".
Современные автомобили могут даже вычислять, сколько именно километров остаётся после загорания лампы, основываясь на среднем расходе топлива.
Однако стоит помнить:
Инженеры отмечают, что в ряде моделей существует своеобразное "скрытое" топливо — ещё несколько литров, которые дают примерно 10 км хода сверх официального резерва. Но полагаться на это не стоит: такие возможности скорее служат страховкой, чем нормой эксплуатации.
Риски для автомобиля:
Риски для водителя: машина может заглохнуть на оживлённой трассе, создавая аварийную ситуацию.
Кроме технических рисков есть и юридические последствия. В Греции, например, остановка автомобиля на скоростной трассе без обоснованной причины влечёт штраф в размере 30 евро, а также временное лишение водительских прав сроком на 10 дней. Аналогичные правила действуют и в других странах ЕС, где вынужденная остановка рассматривается как нарушение правил дорожного движения, информирует carandmotor. gr.
Индикатор топлива — это не просто напоминание, а серьёзное предупреждение.
Чтобы избежать проблем:
