Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
У Наташи Королёвой обнаружили две элитные квартиры в Майами
Учёные: вис на перекладине укрепляет мышцы кора и снижает нагрузку на позвоночник
Паста с лососем, помидорами и сливками — готовим дома вкуснее, чем в ресторане
Лёгкий уход, который работает: спреи с витаминами против ломкости и тусклости волос
Эксперты объяснили, почему штраф не приходит при фиксации превышения скорости камерами
Как накачать ягодицы дома: лучшее упражнение со стулом — инструкция
ЦБ снизил ключевую ставку до 18%, инфляция в 2025 году прогнозируется на 6–7%
Яркие картины в гостиной помогут превратить интерьер в арт-пространство
Музыкальная группа устроила джазовый концерт прямо в самолёте — New York Post

Этот дым из трубы может убить ваш двигатель — а вы даже не знаете, что он опасен

Белый дым после прогрева может указывать на повреждение прокладки ГБЦ
3:01
Авто

Большинство водителей не задумываются о том, что выходит из глушителя их машины. Но цвет и характер выхлопа способны многое рассказать о состоянии двигателя. Это не просто дым — это предупреждение, симптом скрытых неисправностей. Если вы заметили необычный оттенок или плотность выхлопа, стоит прислушаться к "языку мотора" и задуматься о визите в сервис.

Черный дым из выхлопной трубы в пробке
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Черный дым из выхлопной трубы в пробке

Чёрный дым: слишком много топлива

Такой выхлоп указывает на переобогащённую смесь: двигатель сжигает чрезмерное количество бензина или дизеля, а часть его уходит в трубу несгоревшим.

Причины:

  • засорённый воздушный фильтр;

  • неисправные форсунки или инжектор;

  • ошибки датчиков ЭБУ.

У дизельных двигателей чёрный дым при резком разгоне допустим, но если он продолжается на холостом ходу — это уже явный сигнал о неисправности. Дополнительный признак — выросший расход топлива.

Белый дым: охлаждающая жидкость в цилиндрах

В холодное утро белый пар из трубы — нормальное явление, это конденсат. Но если машина прогрелась, а густой белый выхлоп не исчезает, возможна серьёзная проблема.

Чаще всего это означает:

  • повреждена прокладка ГБЦ;

  • появилась трещина в блоке или головке цилиндров.

Вместе с белым дымом появляется сладковатый запах антифриза и неровная работа мотора. Игнорировать такую картину опасно: ремонт может оказаться капитальным.

Синий дым: масло в камере сгорания

Сизый или голубоватый дым говорит о том, что моторное масло попадает туда, где ему быть не должно — в цилиндры.

Причины:

  • изношенные маслосъёмные кольца;

  • повреждённые сальники клапанов;

  • перегрев или износ поршневой группы.

В таких случаях масло быстро уходит, появляется характерный запах гари. Долгие поездки с этой проблемой приводят к тяжёлым повреждениям двигателя.

Серый дым: неисправность или плохое топливо

Серый выхлоп — менее однозначный симптом. Это может быть слабое "масляное" горение или другие неполадки.

Возможные причины:

  • некачественное топливо;

  • проблемы с автоматической коробкой передач (трансмиссионная жидкость попадает в мотор);

  • износ уплотнений турбокомпрессора.

Стойкий серый дым — это всегда сигнал для диагностики, даже если машина пока работает без сбоев.

Прозрачный выхлоп: всё в норме

Современные бензиновые моторы, когда они исправны, почти не выделяют видимого дыма. Утренний пар после ночи — допустим. Но если выхлопа не видно вовсе, это хороший знак: топливо сгорает полностью, масло и антифриз остаются на месте.

Тем не менее, "чистый" выхлоп не гарантирует отсутствие проблем. Всегда обращайте внимание на вибрации, ошибки на панели и поведение машины в движении.

Уточнения

Дви́гатель — устройство, преобразующее какой-либо вид энергии в механическую работу.

Автор Владислав Поздеев
Владислав Поздеев — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Сейчас читают
Самый дальнобойный истребитель Европы теперь в Белоруссии: страна получила новые Су-30СМ2
Военные новости
Самый дальнобойный истребитель Европы теперь в Белоруссии: страна получила новые Су-30СМ2 Аудио 
Августовская обрезка: какие многолетники и однолетники нуждаются в уходе
Садоводство, цветоводство
Августовская обрезка: какие многолетники и однолетники нуждаются в уходе Аудио 
Тренер перечислил 3 упражнения стоя, которые ускоряют метаболизм и сжигают жир
Новости спорта
Тренер перечислил 3 упражнения стоя, которые ускоряют метаболизм и сжигают жир Аудио 
Популярное
Синдром победителя Азербайджана: когда улыбка в Москве оборачивается ударом в спину

Зангезурский коридор — удар не только по Армении, но и по интересам России. Об этом — в интервью с лидером Демократической партии Армении Арамом Саркисяном.

Арам Саркисян: Пашинян сдаёт позиции, а Запад поддерживает планы возрождения Османской империи
Аджика с хреном и чесноком готовится без варки и стерилизации за сутки
Аджика без стерилизации и варки: вкусный рецепт на зиму
Один раз потратить 5 минут — и забыть про покупку АКБ на 10 лет
Бои у Покровска превращаются в шахматную партию: кто на самом деле окружил кого
1,7 млн: утечка данных о потерях ВСУ вызвала бурные обсуждения в сети Любовь Степушова New Scientist: клинический психиатр Рами Камински описал новый тип личности — отровертов Игорь Буккер Первый советский автомобиль для инвалидов ГАЗ-18 был разработан в 50-х годах Сергей Милешкин
Режь или жалей весной: цветы, которые погибают без августовской обрезки
Слили в сеть: чудовищные потери ВСУ потрясли украинцев – Киев в панике
Простой трюк с молоком — и омлет поднимается, как в лучших столовых
Простой трюк с молоком — и омлет поднимается, как в лучших столовых
Последние материалы
Эксперты объяснили, почему штраф не приходит при фиксации превышения скорости камерами
Как накачать ягодицы дома: лучшее упражнение со стулом — инструкция
ЦБ снизил ключевую ставку до 18%, инфляция в 2025 году прогнозируется на 6–7%
Яркие картины в гостиной помогут превратить интерьер в арт-пространство
Музыкальная группа устроила джазовый концерт прямо в самолёте — New York Post
NASA открыло новую луну Урана: число спутников выросло до 29
Зачем опытные дачники закапывают помидоры в землю осенью: секрет богатого урожая
Шоколадное печенье с секретом: добавьте фундук — вкус, который вы запомните навсегда
Дыню нельзя есть при гастрите, панкреатите и диабете — рекомендации врача
Оставлять двигатель включённым на АЗС запрещено из-за риска возгорания — правила ПДД
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.