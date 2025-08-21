Разоблачение вирусного лайфхака: теннисный мяч не поможет – советы экспертов

Автомобильные замки и теннисный мяч: правда об интернет-трюке

Ситуация, когда водитель случайно оставляет ключи в запертом автомобиле, знакома тысячам людей по всему миру. Паника в такой момент естественна, но интернет полон "лайфхаков", обещающих лёгкое решение. Один из самых популярных — трюк с теннисным мячом.

Фото: commons.wikimedia.org by Vladsinger at English Wikipedia, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Ракетка и мячи для большого тенниса

Метод предполагает, что в мяче нужно сделать отверстие, а затем плотно приложить его к замочной скважине и сильно ударить или надавить. Теоретическая идея состоит в том, что давление воздуха должно вытолкнуть механизмы внутри и открыть дверь.

Видеоролики с подобными демонстрациями набрали миллионы просмотров в сети, что сделало этот способ настоящим "вирусным" мифом среди автомобилистов, сообщает carandmotor. gr.

Однако эксперты уверены: в реальности трюк практически не работает. Команда телешоу "Разрушители легенд" провела эксперимент и пришла к выводу, что современным замкам никакой воздушный поток не страшен. Сегодня большинство автомобилей оснащены электронными системами блокировки, которые реагируют только на ключ с чипом или пульт дистанционного управления.

Немногочисленные случаи успеха, которые фигурируют в интернете, скорее всего относятся к очень старым моделям машин с примитивной механической системой блокировки. В современных условиях подобный метод является не более чем развлечением.

Куда разумнее заранее позаботиться о профилактике. Многие автолюбители заказывают дубликат ключей и хранят его в надёжном месте. Если же ситуация уже произошла, лучше обратиться к профессионалам — вызвать службу дорожной помощи или автослесаря. В экстренных случаях решение предложит и специалист по автомобильным замкам.

Эксперты подытоживают: трюк с теннисным мячом — миф, который не принесёт пользы владельцам современных авто. Гораздо надёжнее инвестировать время и средства в превентивные меры и использовать проверенные профессиональные сервисы, чем рисковать, полагаясь на интернет-советы.

Уточнения

Теннисный мяч — предназначен для тенниса. Он примерно 6,7 см (2,63 дюйма) в диаметре. Теннисные мячи на крупных спортивных соревнованиях желтые, но могут быть практически любого цвета.

