Смеялся над номером — получил протокол: опасные шутки, которые доводят до суда

Адвокат напомнил о штрафах за публикацию шуток про автомобильные номера

Если автомобильный номер содержит буквосочетания, напоминающие нецензурную лексику или названия запрещённых объединений, его владелец может столкнуться с административной ответственностью. Об этом рассказал адвокат Вадим Багатурия.

Сдача номеров в ГАИ

Когда наказывают

Штраф может последовать лишь в случае, если водитель сам публикует фото своих номеров в Сети и акцентирует внимание на их "двусмысленности", фактически пропагандируя ненормативную лексику.

Пример из практики

Ранее москвич получил штраф за демонстрацию номеров А777УЕ. Суд расценил это как распространение экстремистской символики, поскольку буквы совпадают с аббревиатурой запрещённого движения АУЕ*.

По словам юриста, аналогичные претензии могут возникнуть к номерам с сочетаниями ХЕР, ХУЕ, СУК, НАХ и другими.

Пояснение юриста

"Оштрафовать за такое невозможно, кроме случаев, когда владельцы номерных знаков сознательно делают на этом акцент и пропагандируют, допустим, нецензурную брань. Это не означает, что люди, которые владеют такими номерами, придерживаются экстремистской идеологии", — подчеркнул Багатурия.

Он добавил, что если бы такие серии номеров считались недопустимыми, они бы просто не выдавались.

Другие инициативы

Ранее автоюрист Лев Воропаев призвал ужесточить наказания за громкое прослушивание музыки в машинах вплоть до лишения водительских прав. Сейчас штрафы за такие нарушения остаются незначительными — сообщает издание "Абзац".

*Экстремистское движение, запрещенное в РФ.

Уточнения

Регистрационные номерные знаки Российской Федерации — специальный символический знак, изготовленный (нанесённый) на металлические (или из другого материала) пластины (формы) или транспортное средство (ТС), используемое для учёта автомобилей, мотоциклов, грузовой, специальной, строительной, военной техники, вооружения и прицепов.

