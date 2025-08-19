Смеялся над номером — получил протокол: опасные шутки, которые доводят до суда

Если автомобильный номер содержит буквосочетания, напоминающие нецензурную лексику или названия запрещённых объединений, его владелец может столкнуться с административной ответственностью. Об этом рассказал адвокат Вадим Багатурия.
Штраф может последовать лишь в случае, если водитель сам публикует фото своих номеров в Сети и акцентирует внимание на их "двусмысленности", фактически пропагандируя ненормативную лексику.
Ранее москвич получил штраф за демонстрацию номеров А777УЕ. Суд расценил это как распространение экстремистской символики, поскольку буквы совпадают с аббревиатурой запрещённого движения АУЕ*.
По словам юриста, аналогичные претензии могут возникнуть к номерам с сочетаниями ХЕР, ХУЕ, СУК, НАХ и другими.
"Оштрафовать за такое невозможно, кроме случаев, когда владельцы номерных знаков сознательно делают на этом акцент и пропагандируют, допустим, нецензурную брань. Это не означает, что люди, которые владеют такими номерами, придерживаются экстремистской идеологии", — подчеркнул Багатурия.
Он добавил, что если бы такие серии номеров считались недопустимыми, они бы просто не выдавались.
Ранее автоюрист Лев Воропаев призвал ужесточить наказания за громкое прослушивание музыки в машинах вплоть до лишения водительских прав. Сейчас штрафы за такие нарушения остаются незначительными — сообщает издание "Абзац".
*Экстремистское движение, запрещенное в РФ.
