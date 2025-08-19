Едете в отпуск на машине? Эти детали лучше проверить, чтобы отпуск не превратился в кошмар

Перед дальней дорогой лучше заранее заменить масло, колодки и проверить подвеску, чтобы избежать поломок в отпуске. О том, как подготовить авто к длительной поездке, в беседе с Pravda.Ru рассказал вице-председатель Союза автосервисов РФ Александр Пахомов.
Пахомов подчеркнул, что невозможно точно предугадать, какие проблемы могут возникнуть с автомобилем во время отпуска, однако есть стандартные процедуры, которые стоит выполнить заранее.
"Можно только выявить вот моменты, которые обычные для автомобилиста, например, масло", — отметил эксперт.
Он добавил, что стоит сделать диагностику и при необходимости заменить тормозные колодки, а также обратить внимание на состояние подвески.
"Есть неисправности, с которыми можно ездить, но лучше этого не делать. Их можно обнаружить в результате, например, диагностики ходовой части. Диагностика ходовой части — это довольно такая рутинная процедура, с помощью которой мы можем увидеть изношенные элементы подвески", — пояснил Пахомов.
Эксперт подчеркнул, что лучший способ избежать проблем в дороге — довериться профессионалам.
"Доверяйте профессионалам. Это, наверное, самый главный тезис, который в данном случае работает. Они вам помогут, подскажут, скажут, что нужно сделать для того, чтобы избежать каких-то неприятностей в дальней дороге", — заключил он.
Почему ни один человек не может перешагнуть рубеж в 125 лет? Ответ скрыт в клетках и их биологических часах, которые тикают внутри нас.