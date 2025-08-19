Ретромания захватила мир: зачем молодежь массово пересаживается на авто с прошлым

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Эксперты сообщают, что ретро автомобили становятся трендом среди молодёжи
2:48
Авто

С каждым годом всё больше автолюбителей выбирают не новейшие модели, а машины с историей. От "копейки" до культового BMW E30 — ретроавтомобили вновь в центре внимания.

BMW E30
Фото: BMW 3 Series Turbo by FotoSleuth, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
BMW E30

Из прошлого в тренд

Когда-то старые машины считались ненужным хламом. Сегодня они — часть культурного кода. Владельцы ВАЗ-2101, Mercedes W123 или BMW E30 не просто ремонтируют технику, а оживляют историю. Интерес к "классике" растёт и среди коллекционеров, и среди молодёжи.

Настоящий характер

Современные авто дарят комфорт и технологии, но часто лишены души. Mercedes W123 называли "самым надёжным автомобилем в мире" — он и сейчас способен пройти миллион километров. BMW E30 — это драйв и механическая связь с дорогой, недоступные цифровым машинам. А Lada 2101 или 2107 — символы эпохи, которые реставрируют, тюнингуют и демонстрируют на ретропарадах.

Экология и технологии

Старые машины — это антипод потребительства: их ремонтируют, а не выбрасывают. Всё популярнее электромодификации — классические кузова с современными двигателями. Это настоящий мост между прошлым и будущим.

Прелесть несовершенства

Ретроавто — это вызов. Нет ABS, кондиционер — редкость, печка работает "по настроению". Но именно это делает поездку особенной: водитель чувствует дорогу, мотор, ветер. Это медитация на колёсах.

Рынок и сообщество

Аукционы ретроавто бьют рекорды: даже простые модели дорожают. Клубы, фестивали и встречи собирают энтузиастов по всему миру — от Москвы до Токио. Здесь главное не роскошь, а атмосфера.

Почему именно сейчас

Мир ускорился, люди устали от одноразовых вещей и цифрового шума. Старый автомобиль становится символом настоящего, осязаемого, с историей. Каждая царапина — это память, как винил в эпоху стриминга.

Связь поколений

Реставрация объединяет семьи: отец учит сына настраивать карбюратор, бабушка вспоминает молодость за рулём "шестёрки". Машина превращается в семейную реликвию.

Ретрореволюция

Это не просто мода, а протест против безликости и стремление к эмоциям. Молодые пары, блогеры и дизайнеры всё чаще выбирают классику. И увидеть рядом с электрокаром отполированную Lada сегодня — уже норма — сообщает 110 km. ru.

Уточнения

Ре́тро также стиль ретро, ретростиль (от лат. retro «назад; обращённый к прошлому; ретроспективный») — абстрактный художественно-исторический термин, применяемый для описания различных категорий старинных вещей, имеющих некую культурную и/или материальную ценность, и, как правило, нечасто встречающихся в современной повседневной жизни с её нарочитой практичностью и стремлением к избавлению от «лишних» деталей.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
