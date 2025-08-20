Автосенсации 2026-го: какие машины уже подтверждены к дебюту

В 2026 году состоятся дебюты Alfa Romeo Giulia, BMW Neue Klasse

2026 год станет переломным для автомобильной индустрии. На рынок выйдут модели, которые соединяют новые технологии, яркую инженерию и внимание к удовольствию от вождения. В списке — электромобили, гибридные версии и гиперкары, каждый из которых задаёт собственный стандарт.

Alfa Romeo Giulia (2026)

Следующее поколение построено на платформе STLA Large. Архитектура рассчитана на электрические и гибридные силовые установки, остаются версии с ДВС. Сохраняются фирменные пропорции и управляемость.

BMW Neue Klasse Sedan (2026)

Электрический седан на новой платформе получает аккумуляторные элементы цилиндрического формата и архитектуру 800 В. В сравнении с текущим поколением обеспечивается прирост энергоёмкости до 20 % и ускоренная зарядка.

Bugatti Tourbillon (2026)

Гиперкар оснащён атмосферным V16 объёмом 8,3 литра и тремя электромоторами. Совокупная мощность — около 1800 л. с. Тираж ограничен 250 экземплярами.

Ferrari Electric (2026)

Первая серийная электрическая модель бренда выходит в октябре 2026 года. Производство организовано на новой линии в Маранелло. Основное внимание уделено динамике и отклику управления.

Genesis GV90 (2026)

Флагманский трёхрядный SUV строится на платформе с архитектурой 800 В и быстрой зарядкой. Салон выполнен в "лаундж"-формате с премиальными материалами.

Honda 0 Series Sedan (2026)

Первая модель новой линейки выходит в 2026 году. Концепция включает снижение массы, улучшенную аэродинамику и использование собственной операционной системы ASIMO для ассистентов и обновлений "по воздуху".

Honda Prelude (2026)

Купе возвращается в гибридной конфигурации e: HEV. Передняя подвеска выполнена по схеме Civic Type R, что обеспечивает точность управления.

Polestar 6 (2026)

Электрический родстер строится на 800-вольтовой архитектуре и двухмоторном полном приводе. Целевые показатели — до 884 л. с. и разгон до 100 км/ч за 3,2 секунды.

Porsche Cayenne EV (2026)

Электроверсия SUV получает архитектуру PPE, двухмоторные установки и быструю зарядку до 300 кВт. Системы шасси Active Ride обеспечат управляемость на уровне традиционных моделей марки.

Rivian R2 (2026)

Компактный кроссовер выходит в первой половине 2026 года. Производство организовано в Иллинойсе. Планируются версии с одним и двумя моторами, в том числе ускоренная модификация с разгоном до 100 км/ч за 3,2 секунды.

