Автосенсации 2026-го: какие машины уже подтверждены к дебюту

2026 год станет переломным для автомобильной индустрии. На рынок выйдут модели, которые соединяют новые технологии, яркую инженерию и внимание к удовольствию от вождения. В списке — электромобили, гибридные версии и гиперкары, каждый из которых задаёт собственный стандарт.
Следующее поколение построено на платформе STLA Large. Архитектура рассчитана на электрические и гибридные силовые установки, остаются версии с ДВС. Сохраняются фирменные пропорции и управляемость.
Электрический седан на новой платформе получает аккумуляторные элементы цилиндрического формата и архитектуру 800 В. В сравнении с текущим поколением обеспечивается прирост энергоёмкости до 20 % и ускоренная зарядка.
Гиперкар оснащён атмосферным V16 объёмом 8,3 литра и тремя электромоторами. Совокупная мощность — около 1800 л. с. Тираж ограничен 250 экземплярами.
Первая серийная электрическая модель бренда выходит в октябре 2026 года. Производство организовано на новой линии в Маранелло. Основное внимание уделено динамике и отклику управления.
Флагманский трёхрядный SUV строится на платформе с архитектурой 800 В и быстрой зарядкой. Салон выполнен в "лаундж"-формате с премиальными материалами.
Первая модель новой линейки выходит в 2026 году. Концепция включает снижение массы, улучшенную аэродинамику и использование собственной операционной системы ASIMO для ассистентов и обновлений "по воздуху".
Купе возвращается в гибридной конфигурации e: HEV. Передняя подвеска выполнена по схеме Civic Type R, что обеспечивает точность управления.
Электрический родстер строится на 800-вольтовой архитектуре и двухмоторном полном приводе. Целевые показатели — до 884 л. с. и разгон до 100 км/ч за 3,2 секунды.
Электроверсия SUV получает архитектуру PPE, двухмоторные установки и быструю зарядку до 300 кВт. Системы шасси Active Ride обеспечат управляемость на уровне традиционных моделей марки.
Компактный кроссовер выходит в первой половине 2026 года. Производство организовано в Иллинойсе. Планируются версии с одним и двумя моторами, в том числе ускоренная модификация с разгоном до 100 км/ч за 3,2 секунды.
