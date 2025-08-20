Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Росстат: абонентская плата за сотовую связь подскочила на 13,9%
Доминик МакЛоклин о съёмках Гарри Поттера: это роль моей мечты
Всё, что нужно знать о Миконосе: как избежать разочарования на популярном греческом острове
Сетевые связи Галактики: как наблюдения eROSITA меняют наше представление о космосе
У берегов Калифорнии нашли белую акулу с раной от светящейся акулы
Исключение ультраобработанных продуктов может привести к потере веса почти вдвое
Секреты здорового перекуса: протеиновые батончики помогают контролировать аппетит и вес
Дизайнеры назвали главные приёмы озеленения квартир и домов в 2025 году
Вся правда о пластырях от акне: реально ли они спасают кожу от высыпаний или это красиво упакованный миф

Автосенсации 2026-го: какие машины уже подтверждены к дебюту

В 2026 году состоятся дебюты Alfa Romeo Giulia, BMW Neue Klasse
3:20
Авто

2026 год станет переломным для автомобильной индустрии. На рынок выйдут модели, которые соединяют новые технологии, яркую инженерию и внимание к удовольствию от вождения. В списке — электромобили, гибридные версии и гиперкары, каждый из которых задаёт собственный стандарт.

Alfa Romeo Giulia 2026
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Alfa Romeo Giulia 2026

Alfa Romeo Giulia (2026)

Следующее поколение построено на платформе STLA Large. Архитектура рассчитана на электрические и гибридные силовые установки, остаются версии с ДВС. Сохраняются фирменные пропорции и управляемость.

BMW Neue Klasse Sedan (2026)

Электрический седан на новой платформе получает аккумуляторные элементы цилиндрического формата и архитектуру 800 В. В сравнении с текущим поколением обеспечивается прирост энергоёмкости до 20 % и ускоренная зарядка.

Bugatti Tourbillon (2026)

Гиперкар оснащён атмосферным V16 объёмом 8,3 литра и тремя электромоторами. Совокупная мощность — около 1800 л. с. Тираж ограничен 250 экземплярами.

Ferrari Electric (2026)

Первая серийная электрическая модель бренда выходит в октябре 2026 года. Производство организовано на новой линии в Маранелло. Основное внимание уделено динамике и отклику управления.

Genesis GV90 (2026)

Флагманский трёхрядный SUV строится на платформе с архитектурой 800 В и быстрой зарядкой. Салон выполнен в "лаундж"-формате с премиальными материалами.

Honda 0 Series Sedan (2026)

Первая модель новой линейки выходит в 2026 году. Концепция включает снижение массы, улучшенную аэродинамику и использование собственной операционной системы ASIMO для ассистентов и обновлений "по воздуху".

Honda Prelude (2026)

Купе возвращается в гибридной конфигурации e: HEV. Передняя подвеска выполнена по схеме Civic Type R, что обеспечивает точность управления.

Polestar 6 (2026)

Электрический родстер строится на 800-вольтовой архитектуре и двухмоторном полном приводе. Целевые показатели — до 884 л. с. и разгон до 100 км/ч за 3,2 секунды.

Porsche Cayenne EV (2026)

Электроверсия SUV получает архитектуру PPE, двухмоторные установки и быструю зарядку до 300 кВт. Системы шасси Active Ride обеспечат управляемость на уровне традиционных моделей марки.

Rivian R2 (2026)

Компактный кроссовер выходит в первой половине 2026 года. Производство организовано в Иллинойсе. Планируются версии с одним и двумя моторами, в том числе ускоренная модификация с разгоном до 100 км/ч за 3,2 секунды.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Сейчас читают
Смородину подкармливают в августе фосфором и калием для закладки урожая — совет агрономов
Садоводство, цветоводство
Смородину подкармливают в августе фосфором и калием для закладки урожая — совет агрономов Аудио 
Истощены последние запасы: арсеналы СССР больше не спасут ВСУ
Военные новости
Истощены последние запасы: арсеналы СССР больше не спасут ВСУ Аудио 
Монета в ручке двери авто может указывать на попытку угона
Авто
Монета в ручке двери авто может указывать на попытку угона Аудио 
Популярное
ТОП-5 подержанных авто, где ремонт обойдётся дороже покупки

В 2025 году вторичный рынок полон «сюрпризов». Рассказываем, какие подержанные авто лучше не покупать и какие скрытые проблемы чаще всего маскируют продавцы.

В России выросло число подержанных машин со скрученным пробегом
Подъём штанги стоя является королём среди упражнений на бицепс
Бицепс растёт как на дрожжах: работает только это упражнение
Самый дальнобойный истребитель Европы теперь в Белоруссии: страна получила новые Су-30СМ2
Вы сами растите монстра: пять поступков хозяина, которые провоцируют агрессию у собаки
Саммит в Вашингтоне: Зеленский требует встречи с Путиным и 100 млрд долларов Любовь Степушова New Scientist: клинический психиатр Рами Камински описал новый тип личности — отровертов Игорь Буккер Первый советский автомобиль для инвалидов ГАЗ-18 был разработан в 50-х годах Сергей Милешкин
Монета в двери автомобиля — хитрость, о которой знают только угонщики
Салат с крабовыми палочками и овощами, который точно станет хитом
Даже опытные хозяйки этого не знают: ошибка с луком, которая убивает вкус любого супа
Даже опытные хозяйки этого не знают: ошибка с луком, которая убивает вкус любого супа
Последние материалы
В 2026 году состоятся дебюты Alfa Romeo Giulia, BMW Neue Klasse
Росстат: абонентская плата за сотовую связь подскочила на 13,9%
Доминик МакЛоклин о съёмках Гарри Поттера: это роль моей мечты
Всё, что нужно знать о Миконосе: как избежать разочарования на популярном греческом острове
Сетевые связи Галактики: как наблюдения eROSITA меняют наше представление о космосе
У берегов Калифорнии нашли белую акулу с раной от светящейся акулы
Исключение ультраобработанных продуктов может привести к потере веса почти вдвое
Секреты здорового перекуса: протеиновые батончики помогают контролировать аппетит и вес
Дизайнеры назвали главные приёмы озеленения квартир и домов в 2025 году
Вся правда о пластырях от акне: реально ли они спасают кожу от высыпаний или это красиво упакованный миф
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.