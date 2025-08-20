Один раз потратить 5 минут — и забыть про покупку АКБ на 10 лет

Большинство водителей начинают обращать внимание на аккумулятор только зимой, когда морозы снижают его ёмкость. Однако срок службы АКБ можно увеличить до 8-10 лет при правильной эксплуатации.
Современные аккумуляторы долговечны, если поддерживается корректный уровень напряжения. На клеммах должно быть около 12,65 В. При повышенном напряжении до 14-15 В возникает риск перезаряда, кипения электролита и разрушения пластин. В таких условиях даже новая батарея выходит из строя за несколько месяцев.
Ёмкость аккумулятора должна быть согласована с объёмом мотора. Для малолитражных двигателей достаточно батареи на 55-60 А·ч. Использование слишком мощного аккумулятора приводит к постоянному недозаряду и повреждению элементов.
При долгом простое ёмкость аккумулятора постепенно снижается. Для поддержания работоспособности рекомендуется раз в месяц проводить разряд с помощью низковольтной лампы на 12 В и мощностью около 1 А. После этого батарея должна быть полностью заряжена.
Многие зарядные устройства имеют специальные режимы "тренировки" с циклом разряд-заряд. Такой подход помогает удалять сульфатацию и продлевает срок службы аккумулятора.
В сильные морозы батарею рекомендуется снимать и хранить в помещении при плюсовой температуре. Длительное воздействие холода вызывает саморазряд и потерю ёмкости. Хранить АКБ следует в сухом месте, защищённом от влаги и тепла, с периодической очисткой корпуса слабым раствором соды для предотвращения утечек тока.
Аккумулятор рассчитан на пуск двигателя и кратковременные нагрузки. Использование дополнительных устройств при заглушённом моторе (компрессоров, обогревателей, вентиляторов) перегружает батарею и значительно сокращает срок её службы.
Большинство современных моделей оснащаются индикатором плотности электролита, который показывает уровень заряда. Постоянно низкие показатели свидетельствуют о неисправности зарядной системы автомобиля или о необходимости обслуживания батареи.
Электрический аккумулятор — вторичный химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда.
В 2025 году вторичный рынок полон «сюрпризов». Рассказываем, какие подержанные авто лучше не покупать и какие скрытые проблемы чаще всего маскируют продавцы.