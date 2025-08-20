Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Один раз потратить 5 минут — и забыть про покупку АКБ на 10 лет

Контроль зарядки и регулярные тренировки увеличивают срок службы аккумулятора
2:35
Авто

Большинство водителей начинают обращать внимание на аккумулятор только зимой, когда морозы снижают его ёмкость. Однако срок службы АКБ можно увеличить до 8-10 лет при правильной эксплуатации.

Аккумулятор
Фото: Wikipedia by Frettie is licensed under GNU Free Documentation License
Аккумулятор

Контроль зарядки

Современные аккумуляторы долговечны, если поддерживается корректный уровень напряжения. На клеммах должно быть около 12,65 В. При повышенном напряжении до 14-15 В возникает риск перезаряда, кипения электролита и разрушения пластин. В таких условиях даже новая батарея выходит из строя за несколько месяцев.

Соответствие ёмкости двигателю

Ёмкость аккумулятора должна быть согласована с объёмом мотора. Для малолитражных двигателей достаточно батареи на 55-60 А·ч. Использование слишком мощного аккумулятора приводит к постоянному недозаряду и повреждению элементов.

Регулярные нагрузки

При долгом простое ёмкость аккумулятора постепенно снижается. Для поддержания работоспособности рекомендуется раз в месяц проводить разряд с помощью низковольтной лампы на 12 В и мощностью около 1 А. После этого батарея должна быть полностью заряжена.

Многие зарядные устройства имеют специальные режимы "тренировки" с циклом разряд-заряд. Такой подход помогает удалять сульфатацию и продлевает срок службы аккумулятора.

Хранение зимой

В сильные морозы батарею рекомендуется снимать и хранить в помещении при плюсовой температуре. Длительное воздействие холода вызывает саморазряд и потерю ёмкости. Хранить АКБ следует в сухом месте, защищённом от влаги и тепла, с периодической очисткой корпуса слабым раствором соды для предотвращения утечек тока.

Дополнительные нагрузки

Аккумулятор рассчитан на пуск двигателя и кратковременные нагрузки. Использование дополнительных устройств при заглушённом моторе (компрессоров, обогревателей, вентиляторов) перегружает батарею и значительно сокращает срок её службы.

Контроль состояния

Большинство современных моделей оснащаются индикатором плотности электролита, который показывает уровень заряда. Постоянно низкие показатели свидетельствуют о неисправности зарядной системы автомобиля или о необходимости обслуживания батареи.

Уточнения

Электрический аккумулятор — вторичный химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
