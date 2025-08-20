Предупредил об инспекторе — попал под статью? Как мигание фарами помогает или вредит водителям

На оживлённых дорогах и трассах, где скорость и расстояние — вопрос безопасности, автомобилисты давно придумали способ общаться друг с другом. Речь о "языке фар" — сигналах, с помощью которых водители предупреждают об опасности, препятствиях или полицейских засадах. Особенно активно его используют дальнобойщики, ведь для них чёткое и быстрое взаимодействие на трассе — жизненная необходимость.
Однако не всё так однозначно с точки зрения закона. Некоторые инспекторы ДПС считают мигание фарами административным правонарушением. Но действительно ли это так?
На практике водителей, использующих световые сигналы, иногда штрафуют по статье 12.20 КоАП — за нарушение правил пользования внешними световыми приборами. Штраф — 500 рублей.
Однако, как объяснил юрист и владелец юридической компании, подобное наказание не имеет под собой правовой базы.
Правила дорожного движения не содержат запрета на кратковременное включение дальнего света в целях предупреждения других водителей. Нарушением считается либо отсутствие фар, либо их использование в ситуациях, где это может ослепить других участников движения, например, при несвоевременном переключении с дальнего света на ближний. Но мигание фарами — вне этих рамок.
У дальнобойщиков световой «кодекс» особенно развит. Он помогает координироваться на сложных участках дорог, в темноте и при обгоне. Например, если грузовик впереди включает правый поворотник — это означает, что встречная полоса свободна и можно обгонять.
Если же включён левый поворотник — наоборот, лучше подождать: впереди опасность или машина не уверена в условиях на дороге. Это негласное правило спасает от столкновений и помогает избежать необдуманных манёвров.
Одинарное мигание дальним светом — универсальное предупреждение. Оно может означать: впереди авария, яма, стройка, туман или, что чаще всего, — пост ДПС. Такая привычка считается частью дорожной культуры и помогает водителям соблюдать осторожность, даже если поблизости нет камер и знаков.
Где заканчивается забота и начинается нарушение? Пока в ПДД нет чётких формулировок, водителям остаётся ориентироваться на здравый смысл. Правоохранители могут трактовать сигналы фар по-разному, особенно если сочтут их попыткой скрыть правонарушение.
Но важно помнить: предупреждение — это не пособничество, а элемент коллективной безопасности. Именно поэтому юристы настаивают — мигание фарами не нарушает закон, если оно не мешает другим водителям и не ослепляет их.
