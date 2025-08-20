Предупредил об инспекторе — попал под статью? Как мигание фарами помогает или вредит водителям

Водителям разрешено предупреждать о постах ГАИ миганием фар — юрист

На оживлённых дорогах и трассах, где скорость и расстояние — вопрос безопасности, автомобилисты давно придумали способ общаться друг с другом. Речь о "языке фар" — сигналах, с помощью которых водители предупреждают об опасности, препятствиях или полицейских засадах. Особенно активно его используют дальнобойщики, ведь для них чёткое и быстрое взаимодействие на трассе — жизненная необходимость.

Однако не всё так однозначно с точки зрения закона. Некоторые инспекторы ДПС считают мигание фарами административным правонарушением. Но действительно ли это так?

Что говорит закон

На практике водителей, использующих световые сигналы, иногда штрафуют по статье 12.20 КоАП — за нарушение правил пользования внешними световыми приборами. Штраф — 500 рублей.

Однако, как объяснил юрист и владелец юридической компании, подобное наказание не имеет под собой правовой базы.

Правила дорожного движения не содержат запрета на кратковременное включение дальнего света в целях предупреждения других водителей. Нарушением считается либо отсутствие фар, либо их использование в ситуациях, где это может ослепить других участников движения, например, при несвоевременном переключении с дальнего света на ближний. Но мигание фарами — вне этих рамок.

Как работает язык фур

У дальнобойщиков световой «кодекс» особенно развит. Он помогает координироваться на сложных участках дорог, в темноте и при обгоне. Например, если грузовик впереди включает правый поворотник — это означает, что встречная полоса свободна и можно обгонять.

Если же включён левый поворотник — наоборот, лучше подождать: впереди опасность или машина не уверена в условиях на дороге. Это негласное правило спасает от столкновений и помогает избежать необдуманных манёвров.

Одинарное мигание дальним светом — универсальное предупреждение. Оно может означать: впереди авария, яма, стройка, туман или, что чаще всего, — пост ДПС. Такая привычка считается частью дорожной культуры и помогает водителям соблюдать осторожность, даже если поблизости нет камер и знаков.

Почему это важно

Где заканчивается забота и начинается нарушение? Пока в ПДД нет чётких формулировок, водителям остаётся ориентироваться на здравый смысл. Правоохранители могут трактовать сигналы фар по-разному, особенно если сочтут их попыткой скрыть правонарушение.

Но важно помнить: предупреждение — это не пособничество, а элемент коллективной безопасности. Именно поэтому юристы настаивают — мигание фарами не нарушает закон, если оно не мешает другим водителям и не ослепляет их.

