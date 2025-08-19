Машины сгорают за минуты: одна ошибка с прикуривателем — и вы в опасности

Пылесосы и переходники перегружают прикуриватель — мнение автоэлектрика

3:16 Your browser does not support the audio element. Авто

Разъём прикуривателя, знакомый каждому водителю ещё с прошлого века, до сих пор остаётся в автомобиле, несмотря на отказ от самой функции поджигания сигарет. Сегодня через него заряжают гаджеты, подключают аксессуары и даже пылесосы. Но автоэлектрик профильного сервиса предупреждает: не всё так безопасно, как кажется.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Гаджеты в прикуривателе автомобиля

Хотя разъём выглядит универсальным, его конструкция может отличаться от модели к модели. В некоторых автомобилях он не имеет пружин-захватов, а размеры отверстия и вилки могут различаться. Из-за этого зарядные устройства болтаются, выпадают на кочках или, что хуже, создают плохой контакт — а это уже чревато перегревом и коротким замыканием.

Когда зарядка может сжечь проводку

Одна из главных проблем — отсутствие единого стандарта для автомобильных зарядников. Некоторые производители допускают использование только фирменных аксессуаров. Они надёжны, но стоят дорого. Водители в попытке сэкономить покупают дешёвые аналоги, в основном китайские, и рискуют нарваться на подделки, которые потребляют слишком много тока — до 15 ампер. Это превышает допустимую нагрузку прикуривателя и может спровоцировать возгорание.

По этой причине автоэлектрики советуют отказаться от дешёвых зарядных устройств неизвестных брендов и не использовать прикуриватель для мощных потребителей энергии.

Пылесос и прикуриватель — плохая пара

Популярные автомобильные пылесосы часто подключаются именно через прикуриватель. Однако специалисты считают, что это не самое удачное решение. Во-первых, такие устройства дают большую нагрузку на сеть. Во-вторых, пользы от них немного — мощность зачастую слишком низкая для эффективной очистки.

Гораздо разумнее использовать профессиональные автомойки или портативные пылесосы с собственными аккумуляторами. Это безопаснее и эффективнее.

Как правильно подключать гаджеты

Зарядка телефона или подключение видеорегистратора через прикуриватель — нормальная практика. Но даже здесь важно соблюдать осторожность.

Выбирая адаптер, обращайте внимание на качество сборки и конструкцию. Он должен плотно сидеть в гнезде, иметь пружинные контакты и не люфтить. Малейший люфт может вызвать искрение, а со временем — выход из строя самого разъёма или устройства.

Кроме того, желательно использовать зарядники с предохранителями. Это защитит проводку автомобиля при скачке напряжения или коротком замыкании.

Стоит ли отказываться от прикуривателя

Разъём прикуривателя по-прежнему полезен, особенно в дороге. Но относиться к нему нужно внимательно: не перегружать, не использовать сомнительные устройства и регулярно проверять состояние контактов.

Производители уже начали постепенно внедрять USB-C и другие безопасные разъёмы, встроенные в систему авто. Возможно, в будущем прикуриватель и вовсе станет редкостью. Но пока он есть — с ним стоит быть максимально аккуратным.

Уточнения

Маши́на — техническое устройство, выполняющее механические движения для преобразования энергии, материалов и информации.

