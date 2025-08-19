Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Энтомологи США сообщили о стремительном расширении ареала муравьёв "Франкенштейнов"
Водителям разрешено предупреждать о постах ГАИ миганием фар — юрист
Буланова заставила своих танцоров выкладываться по полной на сцене
Собаки, лишённые заботы, часто начинают портить мебель и царапать двери
Сийярто: Россия восстановила поставки нефти в Венгрию по нефтепроводу Дружба
Delta и United Airlines: cудебный иск из-за обмана с местами у окна набирает обороты
Кофеин влияет на нас в зависимости от генов и состояния здоровья
Юлия Ковальчук спасла Алексея Чумакова: сложная операция на позвоночнике
Павел Деревянко и Зоя Фуць заплатили свыше 10 млн рублей за свадьбу с выкупом и звёздами

Машины сгорают за минуты: одна ошибка с прикуривателем — и вы в опасности

Пылесосы и переходники перегружают прикуриватель — мнение автоэлектрика
3:16
Авто

Разъём прикуривателя, знакомый каждому водителю ещё с прошлого века, до сих пор остаётся в автомобиле, несмотря на отказ от самой функции поджигания сигарет. Сегодня через него заряжают гаджеты, подключают аксессуары и даже пылесосы. Но автоэлектрик профильного сервиса предупреждает: не всё так безопасно, как кажется.

Гаджеты в прикуривателе автомобиля
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Гаджеты в прикуривателе автомобиля

Хотя разъём выглядит универсальным, его конструкция может отличаться от модели к модели. В некоторых автомобилях он не имеет пружин-захватов, а размеры отверстия и вилки могут различаться. Из-за этого зарядные устройства болтаются, выпадают на кочках или, что хуже, создают плохой контакт — а это уже чревато перегревом и коротким замыканием.

Когда зарядка может сжечь проводку

Одна из главных проблем — отсутствие единого стандарта для автомобильных зарядников. Некоторые производители допускают использование только фирменных аксессуаров. Они надёжны, но стоят дорого. Водители в попытке сэкономить покупают дешёвые аналоги, в основном китайские, и рискуют нарваться на подделки, которые потребляют слишком много тока — до 15 ампер. Это превышает допустимую нагрузку прикуривателя и может спровоцировать возгорание.

По этой причине автоэлектрики советуют отказаться от дешёвых зарядных устройств неизвестных брендов и не использовать прикуриватель для мощных потребителей энергии.

Пылесос и прикуриватель — плохая пара

Популярные автомобильные пылесосы часто подключаются именно через прикуриватель. Однако специалисты считают, что это не самое удачное решение. Во-первых, такие устройства дают большую нагрузку на сеть. Во-вторых, пользы от них немного — мощность зачастую слишком низкая для эффективной очистки.

Гораздо разумнее использовать профессиональные автомойки или портативные пылесосы с собственными аккумуляторами. Это безопаснее и эффективнее.

Как правильно подключать гаджеты

Зарядка телефона или подключение видеорегистратора через прикуриватель — нормальная практика. Но даже здесь важно соблюдать осторожность.

Выбирая адаптер, обращайте внимание на качество сборки и конструкцию. Он должен плотно сидеть в гнезде, иметь пружинные контакты и не люфтить. Малейший люфт может вызвать искрение, а со временем — выход из строя самого разъёма или устройства.

Кроме того, желательно использовать зарядники с предохранителями. Это защитит проводку автомобиля при скачке напряжения или коротком замыкании.

Стоит ли отказываться от прикуривателя

Разъём прикуривателя по-прежнему полезен, особенно в дороге. Но относиться к нему нужно внимательно: не перегружать, не использовать сомнительные устройства и регулярно проверять состояние контактов.

Производители уже начали постепенно внедрять USB-C и другие безопасные разъёмы, встроенные в систему авто. Возможно, в будущем прикуриватель и вовсе станет редкостью. Но пока он есть — с ним стоит быть максимально аккуратным.

Уточнения

Маши́на — техническое устройство, выполняющее механические движения для преобразования энергии, материалов и информации.

Автор Владислав Поздеев
Владислав Поздеев — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Сейчас читают
Четыре тысячи морпехов у берегов Венесуэлы. Что готовит Пентагон?
Военные новости
Четыре тысячи морпехов у берегов Венесуэлы. Что готовит Пентагон? Аудио 
Кинологи: ругать собаку спустя часы после проступка бесполезно и вредно
Домашние животные
Кинологи: ругать собаку спустя часы после проступка бесполезно и вредно Аудио 
Подъём штанги стоя является королём среди упражнений на бицепс
Новости спорта
Подъём штанги стоя является королём среди упражнений на бицепс Аудио 
Популярное
ТОП-5 подержанных авто, где ремонт обойдётся дороже покупки

В 2025 году вторичный рынок полон «сюрпризов». Рассказываем, какие подержанные авто лучше не покупать и какие скрытые проблемы чаще всего маскируют продавцы.

В России выросло число подержанных машин со скрученным пробегом
Подъём штанги стоя является королём среди упражнений на бицепс
Бицепс растёт как на дрожжах: работает только это упражнение
Самый дальнобойный истребитель Европы теперь в Белоруссии: страна получила новые Су-30СМ2
Вы сами растите монстра: пять поступков хозяина, которые провоцируют агрессию у собаки
Саммит в Вашингтоне: Зеленский требует встречи с Путиным и 100 млрд долларов Любовь Степушова New Scientist: клинический психиатр Рами Камински описал новый тип личности — отровертов Игорь Буккер Первый советский автомобиль для инвалидов ГАЗ-18 был разработан в 50-х годах Сергей Милешкин
Салат с крабовыми палочками и овощами, который точно станет хитом
Даже опытные хозяйки этого не знают: ошибка с луком, которая убивает вкус любого супа
Монета в двери автомобиля — хитрость, о которой знают только угонщики
Монета в двери автомобиля — хитрость, о которой знают только угонщики
Последние материалы
Delta и United Airlines: cудебный иск из-за обмана с местами у окна набирает обороты
Кофеин влияет на нас в зависимости от генов и состояния здоровья
Юлия Ковальчук спасла Алексея Чумакова: сложная операция на позвоночнике
Павел Деревянко и Зоя Фуць заплатили свыше 10 млн рублей за свадьбу с выкупом и звёздами
Космическая одиссея: что обнаружат зонды NASA в Облаке Оорта
5 бесполезных дел в августовском саду: не тратьте силы зря, урожая не будет
Антипригарные покрытия фритюрниц при перегреве выделяют вредные вещества
Пылесосы и переходники перегружают прикуриватель — мнение автоэлектрика
Певец Денис Клявер празднует 30-летие группы Чай вдвоём
Врачи: дефицит цинка вызывает высыпания, слабость и проблемы с потенцией
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.