Вода против мотора: мойка двигателя может закончиться катастрофой — и вот почему

Многие автовладельцы без лишних раздумий соглашаются на мойку двигателя, не подозревая, что это может обернуться серьёзными проблемами. Моторист специализированного сервиса объяснил, почему такая "чистота" может навредить.
Главная ошибка — направлять струю воды под давлением прямо в подкапотное пространство. Влага может попасть в свечные колодцы через уплотнения катушек зажигания, что приведёт к сбоям в работе системы зажигания и даже к выходу свечей из строя. И хотя споры на тему мойки двигателя ведутся давно, последствия от неправильного подхода — вполне реальны.
Если уж решились на мойку мотора, нужно действовать с умом. После процедуры важно сразу снять катушки зажигания и тщательно просушить их. Это можно сделать с помощью компрессора или хотя бы сухой тряпкой. Такой шаг занимает немного времени, но значительно снижает риск неисправностей.
Иногда после мойки загорается индикатор на приборной панели, сигнализирующий о проблемах с зарядкой. В этом случае не стоит паниковать — часто достаточно просто подождать около получаса, чтобы вода стекла и система заработала в штатном режиме.
Лучше всего проводить мойку, пока двигатель ещё тёплый — это ускоряет испарение влаги и помогает избежать запотевания или коротких замыканий.
Перед мойкой стоит принять несколько простых, но эффективных мер. В первую очередь — защитить генератор, обернув его полиэтиленом или обычным пакетом. Это поможет избежать попадания воды в чувствительные зоны. Также стоит запастись сжатым воздухом: компрессор отлично справляется с удалением влаги из труднодоступных мест и помогает избежать коррозии.
Не менее важно контролировать дистанцию: пистолет с сильной струёй не должен приближаться к проводке слишком близко. Повреждения изоляции могут привести к серьёзным последствиям, особенно если она изначально уже была в плохом состоянии.
Современные автомобили рассчитаны на контакт с влагой. Блок управления (или "мозги"), реле и прочие чувствительные элементы заключены в герметичные корпуса. Производители учитывают риск попадания воды и защищают электронику соответствующим образом — иначе это привело бы к массовым поломкам и отзывам автомобилей.
То же касается аккумулятора: его клеммы расположены достаточно далеко друг от друга, и если на них попадёт вода, ничего страшного не произойдёт. Главное — не направлять мощную струю прямо на провода и соединения.
Часто в проблемах после мойки винят автомойку, забывая, что далеко не всегда в этом виновата именно вода. Если проводка уже повреждена, скручена на изоленту или держится "на честном слове", любая влага может усугубить ситуацию. А вот оригинальные заводские клеммы, разъёмы и оплётка при нормальном состоянии способны спокойно выдерживать влагу, грязь и пыль.
