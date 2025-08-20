Кондиционер в машине сокращает срок службы авто? Водителям нужно совершать одно простое действие

Инженеры: включённый кондиционер при глушении двигателя ускоряет износ системы

2:07 Your browser does not support the audio element. Авто

В жаркое время года кондиционер в автомобиле становится незаменимым помощником, обеспечивая комфорт и прохладу в дороге. Однако инженеры предупреждают: неправильное использование системы кондиционирования может привести к проблемам, о которых многие водители даже не задумываются.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Климат контроль

Ошибка при выключении двигателя

Частая ошибка заключается в том, что водитель сразу глушит двигатель, не выключив кондиционер. Это создаёт резкую разницу температур внутри системы, что способствует образованию влаги. Накопившаяся влага становится благоприятной средой для развития бактерий и грибков. Со временем это приводит к появлению неприятного запаха в салоне, а также может ускорить износ деталей климатической системы.

Советы инженеров

Инженеры carandmotor. gr советуют выключать кондиционер за несколько минут до того, как вы собираетесь заглушить мотор. В таком случае воздух продолжает циркулировать, помогая осушить аэраторы и внутренние каналы системы. Это значительно снижает риск образования бактерий и увеличивает срок службы оборудования.

Влияние на энергопотребление

Ещё один важный момент — энергопотребление. Кондиционер является одним из самых "прожорливых" потребителей энергии в автомобиле. Его постоянная работа повышает нагрузку на двигатель и аккумулятор, что в долгосрочной перспективе может сократить срок службы батареи. Поэтому грамотное использование кондиционера — это не только вопрос здоровья и комфорта, но и экономии.

Польза для здоровья

Кроме того, выключение кондиционера до остановки машины имеет ещё одно преимущество. Вы плавно переходите от прохладного салона к уличной температуре, что уменьшает тепловой шок для организма. Такой способ более безопасен для здоровья, особенно в период экстремальной жары.

Таким образом, простая привычка — отключать кондиционер за несколько минут до завершения поездки — помогает сохранить свежесть в салоне, продлить срок службы техники и улучшить самочувствие водителя и пассажиров.