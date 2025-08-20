Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Креветки делают оливье легче и полезнее, заменяя колбасу — рецепт
Шведские исследователи: кенгуру начали прыгать на 10 миллионов лет раньше, чем считалось
Фитнес-эксперт назвал преимущества тренировок с собственным весом после 40 лет
Айза заявила, что её карьера как блогера в соцсетях закончена
Лосось, фасоль и авокадо помогут добиться стройности за месяц
FIT SERVICE: владельцы Lixiang, Tank и Voyah чаще других обращаются в автосервисы
Копенгаген — столица велосипедов и символ уюта, по мнению туристических гидов
ICC: почему популярное в Индии масло перешло в категорию премиальных продуктов
Упражнения, которые работают как лимфодренаж без массажа

Кондиционер в машине сокращает срок службы авто? Водителям нужно совершать одно простое действие

Инженеры: включённый кондиционер при глушении двигателя ускоряет износ системы
2:07
Авто

В жаркое время года кондиционер в автомобиле становится незаменимым помощником, обеспечивая комфорт и прохладу в дороге. Однако инженеры предупреждают: неправильное использование системы кондиционирования может привести к проблемам, о которых многие водители даже не задумываются.

Климат контроль
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Климат контроль

Ошибка при выключении двигателя

Частая ошибка заключается в том, что водитель сразу глушит двигатель, не выключив кондиционер. Это создаёт резкую разницу температур внутри системы, что способствует образованию влаги. Накопившаяся влага становится благоприятной средой для развития бактерий и грибков. Со временем это приводит к появлению неприятного запаха в салоне, а также может ускорить износ деталей климатической системы.

Советы инженеров

Инженеры carandmotor. gr советуют выключать кондиционер за несколько минут до того, как вы собираетесь заглушить мотор. В таком случае воздух продолжает циркулировать, помогая осушить аэраторы и внутренние каналы системы. Это значительно снижает риск образования бактерий и увеличивает срок службы оборудования.

Влияние на энергопотребление

Ещё один важный момент — энергопотребление. Кондиционер является одним из самых "прожорливых" потребителей энергии в автомобиле. Его постоянная работа повышает нагрузку на двигатель и аккумулятор, что в долгосрочной перспективе может сократить срок службы батареи. Поэтому грамотное использование кондиционера — это не только вопрос здоровья и комфорта, но и экономии.

Польза для здоровья

Кроме того, выключение кондиционера до остановки машины имеет ещё одно преимущество. Вы плавно переходите от прохладного салона к уличной температуре, что уменьшает тепловой шок для организма. Такой способ более безопасен для здоровья, особенно в период экстремальной жары.

Таким образом, простая привычка — отключать кондиционер за несколько минут до завершения поездки — помогает сохранить свежесть в салоне, продлить срок службы техники и улучшить самочувствие водителя и пассажиров.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Сейчас читают
Зоопсихологи: сон кошки на спине с открытым животом является признаком доверия
Домашние животные
Зоопсихологи: сон кошки на спине с открытым животом является признаком доверия Аудио 
Кинологи: ругать собаку спустя часы после проступка бесполезно и вредно
Домашние животные
Кинологи: ругать собаку спустя часы после проступка бесполезно и вредно Аудио 
Популярное
Самый дальнобойный истребитель Европы теперь в Белоруссии: страна получила новые Су-30СМ2

Pravda.Ru публикует перевод материала американского Military Watch о поставке Белоруссии истребителей Су-30СМ2.

Самый дальнобойный истребитель Европы теперь в Белоруссии: страна получила новые Су-30СМ2
Подъём штанги стоя является королём среди упражнений на бицепс
Бицепс растёт как на дрожжах: работает только это упражнение
ТОП-5 подержанных авто, где ремонт обойдётся дороже покупки
Монета в двери автомобиля — хитрость, о которой знают только угонщики
1,7 млн: утечка данных о потерях ВСУ вызвала бурные обсуждения в сети Любовь Степушова New Scientist: клинический психиатр Рами Камински описал новый тип личности — отровертов Игорь Буккер Первый советский автомобиль для инвалидов ГАЗ-18 был разработан в 50-х годах Сергей Милешкин
Синдром победителя Азербайджана: когда улыбка в Москве оборачивается ударом в спину
Вы сами растите монстра: пять поступков хозяина, которые провоцируют агрессию у собаки
Шурпа в афганском казане: легендарный суп, который варится сам
Шурпа в афганском казане: легендарный суп, который варится сам
Последние материалы
ICC: почему популярное в Индии масло перешло в категорию премиальных продуктов
1,7 млн: утечка данных о потерях ВСУ вызвала бурные обсуждения в сети
Упражнения, которые работают как лимфодренаж без массажа
Полина Диброва отказалась комментировать слухи о разводе и романе с Товстиком
Использование триходермы и дрожжевого раствора ускоряет созревание компоста
В Финляндии завили, что сильнее всех в Европе пострадали от разрыва с Россией
Грибы, орехи и злаки улучшают внешность за счёт витамина B7 — мнение экспертов
Мопсы, бульдоги и ши-тцу живут меньше и чаще страдают от болезней — данные ветеринаров
The Guardian: Зеленский едва не разозлил Трампа длинной речью в Белом доме
Жареный лук заменяет сырой и делает винегрет более насыщенным
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.