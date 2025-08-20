Турбина крутится быстрее пули: одна ошибка с маслом — и двигатель на свалку

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Масло в турбированных двигателях изнашивается быстрее из-за высокой температуры
2:28
Авто

Современные автомобили всё чаще оснащаются турбокомпрессорами, которые обеспечивают высокую мощность при меньшем объёме и при этом позволяют экономить топливо. Именно поэтому турбодвигатели стали столь популярны — они сочетают динамику и экологичность. Однако у этой технологии есть и оборотная сторона: владельцам таких моторов приходится чаще менять масло, чем в атмосферных двигателях.

Моторное масло
Фото: Designed by Freepik by aleksandarlittlewolf, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Моторное масло

Почему масло в турбированных двигателях изнашивается быстрее

Главная причина заключается в особенностях работы турбокомпрессора, сказано на сайте carandmotor. gr.

  • Турбина вращается с огромной скоростью — до 200–250 тысяч оборотов в минуту.
  • Температура в зоне её работы достигает 600–950 °C.

В таких условиях моторное масло подвергается сильным нагрузкам:

  • постепенно разжижается, теряя смазывающие свойства;
  • оставляет на деталях твёрдые отложения, напоминающие карбункулы;
  • ускоряет износ турбины и снижает её эффективность.

Рекомендации производителей

Производители автомобилей настоятельно рекомендуют:

  • строго соблюдать предписанный интервал замены масла;
  • в некоторых случаях даже сокращать его.

Особенно внимательно следить за маслом нужно при:

  • активной эксплуатации автомобиля;
  • использовании топлива низкого качества.

При каждой замене масла необходимо:

  • менять масляный фильтр;
  • проверять и при необходимости менять воздушный фильтр, так как загрязнения повышают нагрузку на турбину.

Особенности дизельных двигателей

Дизельные моторы ещё более требовательны к состоянию масла.

Причины:

  • высокая степень сжатия и повышенные температуры при сгорании;
  • образование большего количества побочных остатков;
  • работа системы рециркуляции отработавших газов (EGR), которая приводит к попаданию сажи в масло.

Последствия:

  • ускоренное старение масла;
  • потеря защитных свойств смазки;
  • повышенный риск повреждения деталей.

Почему важно менять масло вовремя

Таким образом, владельцам автомобилей с дизельным двигателем и  стоит внимательнее относиться к обслуживанию. Экономия на замене масла может обернуться дорогостоящим ремонтом турбокомпрессора или самого двигателя. Регулярная замена смазки и фильтров — это простой способ продлить жизнь автомобиля и сохранить его надёжность.

Уточнения

Турбокомпрессор — обобщённое обиходное название любой энергетической машины, функцией которой является использование кинетической энергии отработавших газов двигателя внутреннего сгорания для сжатия воздуха с целью последующего его использования в самом этом двигателе для его работы.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
