Худшие автомобили 2025 года: эти 5 моделей застряли на площадках без покупателей

Эксперты определили модели 2025 года, которые хуже всего продаются

1:10 Your browser does not support the audio element. Авто

Авторынок в 2025 году стал особенно зависимым от экономической ситуации: покупатели выбирают только действительно нужные и выгодные модели. А вот некоторые автомобили оказались в аутсайдерах — им сложнее всего найти новых владельцев.

Фото: commons.wikimedia.org by Kevauto, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Dodge Hornet RT

Машины-аутсайдеры

По данным экспертов CarEdge, есть автомобили, которые дольше всего задерживаются на складах дилеров. Даже скидки и акции не помогают привлечь к ним внимание.

Список худших машин 2025 года выглядит так:

Nissan Versa;

Audi A4;

Dodge Hornet;

Ford Mustang Mach-E;

MINI Cabriolet.

Почему они не продаются

Причины у каждой модели разные. У одних — высокая цена в своём сегменте, у других — сомнительная практичность или слишком узкая аудитория. При этом конкуренты предлагают более выгодные и универсальные варианты.

Даже премиальные и яркие модели в условиях кризиса могут оказаться невостребованными. В 2025 году рынок ясно показал: покупатели всё чаще выбирают практичность и выгоду вместо имиджа.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

