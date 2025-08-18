Худшие автомобили 2025 года: эти 5 моделей застряли на площадках без покупателей

Авторынок в 2025 году стал особенно зависимым от экономической ситуации: покупатели выбирают только действительно нужные и выгодные модели. А вот некоторые автомобили оказались в аутсайдерах — им сложнее всего найти новых владельцев.
По данным экспертов CarEdge, есть автомобили, которые дольше всего задерживаются на складах дилеров. Даже скидки и акции не помогают привлечь к ним внимание.
Список худших машин 2025 года выглядит так:
Nissan Versa;
Audi A4;
Dodge Hornet;
Ford Mustang Mach-E;
MINI Cabriolet.
Причины у каждой модели разные. У одних — высокая цена в своём сегменте, у других — сомнительная практичность или слишком узкая аудитория. При этом конкуренты предлагают более выгодные и универсальные варианты.
Даже премиальные и яркие модели в условиях кризиса могут оказаться невостребованными. В 2025 году рынок ясно показал: покупатели всё чаще выбирают практичность и выгоду вместо имиджа.
