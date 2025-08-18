Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Худшие автомобили 2025 года: эти 5 моделей застряли на площадках без покупателей

1:10
Авто

Авторынок в 2025 году стал особенно зависимым от экономической ситуации: покупатели выбирают только действительно нужные и выгодные модели. А вот некоторые автомобили оказались в аутсайдерах — им сложнее всего найти новых владельцев.

Dodge Hornet RT
Фото: commons.wikimedia.org by Kevauto, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Dodge Hornet RT

Машины-аутсайдеры

По данным экспертов CarEdge, есть автомобили, которые дольше всего задерживаются на складах дилеров. Даже скидки и акции не помогают привлечь к ним внимание.

Список худших машин 2025 года выглядит так:

  • Nissan Versa;

  • Audi A4;

  • Dodge Hornet;

  • Ford Mustang Mach-E;

  • MINI Cabriolet.

Почему они не продаются

Причины у каждой модели разные. У одних — высокая цена в своём сегменте, у других — сомнительная практичность или слишком узкая аудитория. При этом конкуренты предлагают более выгодные и универсальные варианты.

Даже премиальные и яркие модели в условиях кризиса могут оказаться невостребованными. В 2025 году рынок ясно показал: покупатели всё чаще выбирают практичность и выгоду вместо имиджа.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
