Чистота против обивки: частая химчистка салона вредит автомобилю — и вот почему

В автосалоне в Германии один из продавцов консультантов рассказал несколько полезных методов очистки салона автомобиля. Его советы по уходу за автомобильными сиденьями оказались неожиданными и во многом ломали привычные представления.
По словам консультанта, чрезмерная забота может навредить. Современные сиденья обрабатываются специальными составами, которые защищают ткань. Но каждое интенсивное мытьё разрушает этот слой, делая обивку более уязвимой и склонной к появлению пятен.
Перед применением любых средств важно тщательно пропылесосить сиденья, чтобы убрать пыль и крошки. Если пропустить этот этап, грязь размажется по ткани.
Для удаления пятен дилер рекомендует пользоваться профессиональными средствами, а не универсальными бытовыми. Их лучше вспенить губкой, а при сильных загрязнениях аккуратно потереть нейлоновой щёткой. Остатки нужно собрать влажной тканью и насухо вытереть.
Главное правило — не переборщить с водой. Жидкость может просочиться вглубь сиденья и повредить электронику. Поэтому лучше использовать дистиллированную воду и только в небольшом количестве.
Оптимально — один раз в год проводить генеральную чистку, например, весной, когда нужно избавиться от грязи после зимы. В остальное время достаточно локально обрабатывать проблемные места.
Консультант также поделился способом избавления от неприятного запаха без химии. Нужно смешать яблочный уксус с водой (1:1), разлить по небольшим ёмкостям и оставить в салоне на ночь. Такой метод устраняет запахи и уничтожает бактерии, а вот аэрозольные спреи он назвал бесполезными.
