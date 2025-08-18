Чистота против обивки: частая химчистка салона вредит автомобилю — и вот почему

Немецкий автодилер объяснил, как правильно чистить сиденья в автомобиле

2:02 Your browser does not support the audio element. Авто

В автосалоне в Германии один из продавцов консультантов рассказал несколько полезных методов очистки салона автомобиля. Его советы по уходу за автомобильными сиденьями оказались неожиданными и во многом ломали привычные представления.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Чистка панели автомобиля

Чистка не должна быть слишком частой

По словам консультанта, чрезмерная забота может навредить. Современные сиденья обрабатываются специальными составами, которые защищают ткань. Но каждое интенсивное мытьё разрушает этот слой, делая обивку более уязвимой и склонной к появлению пятен.

Первым делом — пылесос

Перед применением любых средств важно тщательно пропылесосить сиденья, чтобы убрать пыль и крошки. Если пропустить этот этап, грязь размажется по ткани.

Специальные чистящие средства

Для удаления пятен дилер рекомендует пользоваться профессиональными средствами, а не универсальными бытовыми. Их лучше вспенить губкой, а при сильных загрязнениях аккуратно потереть нейлоновой щёткой. Остатки нужно собрать влажной тканью и насухо вытереть.

Вода и электроника — опасное сочетание

Главное правило — не переборщить с водой. Жидкость может просочиться вглубь сиденья и повредить электронику. Поэтому лучше использовать дистиллированную воду и только в небольшом количестве.

Как часто чистить

Оптимально — один раз в год проводить генеральную чистку, например, весной, когда нужно избавиться от грязи после зимы. В остальное время достаточно локально обрабатывать проблемные места.

Дополнительный совет против запаха

Консультант также поделился способом избавления от неприятного запаха без химии. Нужно смешать яблочный уксус с водой (1:1), разлить по небольшим ёмкостям и оставить в салоне на ночь. Такой метод устраняет запахи и уничтожает бактерии, а вот аэрозольные спреи он назвал бесполезными.

Уточнения

Химическая чистка, профессиональная сухая чистка — химический процесс очистки изделий из текстильных материалов с использованием органических растворителей.

