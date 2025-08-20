Toyota Camry 2026 точно разделит поклонников: практичная LE против дерзкой XSE

Эксперты Autoblog сравнили Toyota Camry LE и XSE 2026 года

Toyota Camry 2026 модельного года вновь подтверждает статус одного из самых востребованных седанов на рынке США. Автопроизводитель предлагает широкий спектр комплектаций, однако особое внимание покупателей традиционно сосредоточено на базовой версии LE и флагманской XSE. Эти модификации демонстрируют два подхода к выбору: практичность и доступность против премиального уровня оснащения.

Фото: commons.wikimedia.org by Mariordo (Mario Roberto Durán Ortiz), https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Toyota Camry

Стоимость и позиционирование комплектаций Toyota Camry 2026 года

Начальная стоимость Camry LE составляет около $29 000, что делает её привлекательной для покупателей, ценящих экономичность. Флагманская XSE с системой полного привода обойдётся минимум в $36 725. Доплата оправдана за счёт эстетических решений, расширенного набора технологий и улучшенных характеристик управляемости.

Внешний дизайн Toyota Camry LE и Toyota Camry XSE

Как утверждает autoblog.com базовая Camry LE достаточно сдержанна:

16-дюймовые диски;

простой дизайн решётки радиатора.

В отличие от неё XSE получила спортивный облик:

19-дюймовые колёса;

агрессивную радиаторную решётку;

двойные светодиодные фары;

хромированные наконечники выхлопной системы.

Интерьер и уровень комфорта в разных комплектациях

Camry LE:

тканевые сиденья;

ручная регулировка;

акцент на доступности.

Camry XSE:

кожаная обивка;

электропривод сидений;

цифровая панель управления 12,3 дюйма;

мультимедиа-дисплей 12,3 дюйма;

улучшенная акустическая система.

Системы безопасности и доступные технологии

В обеих комплектациях предусмотрены восемь подушек безопасности и система контроля слепых зон. Однако для XSE доступны опциональные технологии — помощь при движении в пробках и круговой мониторинг, что делает управление безопаснее и удобнее.

Двигатель, расход топлива и особенности управляемости

Обе версии оснащены гибридным 2,5-литровым двигателем мощностью 225–232 л. с.

Camry LE:

экономичность до 53 миль на галлон в городе.

Camry XSE:

спортивная настройка подвески,

усиленные пружины,

более точная управляемость.

Что выбрать

LE подойдёт тем, кто ищет практичный и надёжный автомобиль с акцентом на экономичность. XSE же оправдывает себя как стильный и насыщенный технологиями седан, предлагающий премиальные качества без переплаты за люксовый бренд.

