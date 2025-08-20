Toyota Camry 2026 точно разделит поклонников: практичная LE против дерзкой XSE

Toyota Camry 2026 модельного года вновь подтверждает статус одного из самых востребованных седанов на рынке США. Автопроизводитель предлагает широкий спектр комплектаций, однако особое внимание покупателей традиционно сосредоточено на базовой версии LE и флагманской XSE. Эти модификации демонстрируют два подхода к выбору: практичность и доступность против премиального уровня оснащения.
Начальная стоимость Camry LE составляет около $29 000, что делает её привлекательной для покупателей, ценящих экономичность. Флагманская XSE с системой полного привода обойдётся минимум в $36 725. Доплата оправдана за счёт эстетических решений, расширенного набора технологий и улучшенных характеристик управляемости.
Как утверждает autoblog.com базовая Camry LE достаточно сдержанна:
В отличие от неё XSE получила спортивный облик:
Camry LE:
Camry XSE:
В обеих комплектациях предусмотрены восемь подушек безопасности и система контроля слепых зон. Однако для XSE доступны опциональные технологии — помощь при движении в пробках и круговой мониторинг, что делает управление безопаснее и удобнее.
Обе версии оснащены гибридным 2,5-литровым двигателем мощностью 225–232 л. с.
Camry LE:
Camry XSE:
LE подойдёт тем, кто ищет практичный и надёжный автомобиль с акцентом на экономичность. XSE же оправдывает себя как стильный и насыщенный технологиями седан, предлагающий премиальные качества без переплаты за люксовый бренд.
