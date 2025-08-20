Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
У берегов Аргентины обнаружены десятки новых видов на глубине 3500 метров
Назван оптимальный пробег для продажи автомобиля
Психологи объясняют: почему мы совершаем импульсивные покупки в стрессовые периоды
5 шагов к идеальной пасте с тунцом: раскройте секрет сбалансированного вкуса — простой рецепт
Правда о беспорядке Бритни Спирс: певица ответила на критику фанатов
Искусственный интеллект меняет всё: что ждёт человечество в 2030
Кремы нового поколения: аминокислоты против морщин и усталости — в тренде естественное омоложение
Врач посоветовала огурцы, арбуз и салаты для восполнения жидкости в жару
Дизайнеры советуют: растения и текстиль делают спальню уютнее

Toyota Camry 2026 точно разделит поклонников: практичная LE против дерзкой XSE

Эксперты Autoblog сравнили Toyota Camry LE и XSE 2026 года
2:43
Авто

Toyota Camry 2026 модельного года вновь подтверждает статус одного из самых востребованных седанов на рынке США. Автопроизводитель предлагает широкий спектр комплектаций, однако особое внимание покупателей традиционно сосредоточено на базовой версии LE и флагманской XSE. Эти модификации демонстрируют два подхода к выбору: практичность и доступность против премиального уровня оснащения.

Toyota Camry
Фото: commons.wikimedia.org by Mariordo (Mario Roberto Durán Ortiz), https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Toyota Camry

Стоимость и позиционирование комплектаций Toyota Camry 2026 года

Начальная стоимость Camry LE составляет около $29 000, что делает её привлекательной для покупателей, ценящих экономичность. Флагманская XSE с системой полного привода обойдётся минимум в $36 725. Доплата оправдана за счёт эстетических решений, расширенного набора технологий и улучшенных характеристик управляемости.

Внешний дизайн Toyota Camry LE и Toyota Camry XSE

Как утверждает autoblog.com базовая Camry LE достаточно сдержанна:

  • 16-дюймовые диски;
  • простой дизайн решётки радиатора.

В отличие от неё XSE получила спортивный облик:

  • 19-дюймовые колёса;
  • агрессивную радиаторную решётку;
  • двойные светодиодные фары;
  • хромированные наконечники выхлопной системы.

Интерьер и уровень комфорта в разных комплектациях

Camry LE:

  • тканевые сиденья;
  • ручная регулировка;
  • акцент на доступности.

Camry XSE:

  • кожаная обивка;
  • электропривод сидений;
  • цифровая панель управления 12,3 дюйма;
  • мультимедиа-дисплей 12,3 дюйма;
  • улучшенная акустическая система.

Системы безопасности и доступные технологии

В обеих комплектациях предусмотрены восемь подушек безопасности и система контроля слепых зон. Однако для XSE доступны опциональные технологии — помощь при движении в пробках и круговой мониторинг, что делает управление безопаснее и удобнее.

Двигатель, расход топлива и особенности управляемости

Обе версии оснащены гибридным 2,5-литровым двигателем мощностью 225–232 л. с.

Camry LE:

  • экономичность до 53 миль на галлон в городе.

Camry XSE:

  • спортивная настройка подвески,
  • усиленные пружины,
  • более точная управляемость.

Что выбрать

LE подойдёт тем, кто ищет практичный и надёжный автомобиль с акцентом на экономичность. XSE же оправдывает себя как стильный и насыщенный технологиями седан, предлагающий премиальные качества без переплаты за люксовый бренд.

Уточнения

Toyota Camry — автомобиль компании Toyota.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Сейчас читают
Выпаривание томатного сока на медленном огне предотвращает расслоение при хранении
Еда и рецепты
Выпаривание томатного сока на медленном огне предотвращает расслоение при хранении Аудио 
Смородину подкармливают в августе фосфором и калием для закладки урожая — совет агрономов
Садоводство, цветоводство
Смородину подкармливают в августе фосфором и калием для закладки урожая — совет агрономов Аудио 
Кипяток в раковине разрушает трубы и приводит к засорам — предупреждают сантехники
Недвижимость
Кипяток в раковине разрушает трубы и приводит к засорам — предупреждают сантехники Аудио 
Популярное
ТОП-5 подержанных авто, где ремонт обойдётся дороже покупки

В 2025 году вторичный рынок полон «сюрпризов». Рассказываем, какие подержанные авто лучше не покупать и какие скрытые проблемы чаще всего маскируют продавцы.

В России выросло число подержанных машин со скрученным пробегом
Подъём штанги стоя является королём среди упражнений на бицепс
Бицепс растёт как на дрожжах: работает только это упражнение
Самый дальнобойный истребитель Европы теперь в Белоруссии: страна получила новые Су-30СМ2
Монета в двери автомобиля — хитрость, о которой знают только угонщики
Саммит в Вашингтоне: Зеленский требует встречи с Путиным и 100 млрд долларов Любовь Степушова New Scientist: клинический психиатр Рами Камински описал новый тип личности — отровертов Игорь Буккер Первый советский автомобиль для инвалидов ГАЗ-18 был разработан в 50-х годах Сергей Милешкин
Вы сами растите монстра: пять поступков хозяина, которые провоцируют агрессию у собаки
Салат с крабовыми палочками и овощами, который точно станет хитом
Даже опытные хозяйки этого не знают: ошибка с луком, которая убивает вкус любого супа
Даже опытные хозяйки этого не знают: ошибка с луком, которая убивает вкус любого супа
Последние материалы
Психологи объясняют: почему мы совершаем импульсивные покупки в стрессовые периоды
5 шагов к идеальной пасте с тунцом: раскройте секрет сбалансированного вкуса — простой рецепт
Эксперты Autoblog сравнили Toyota Camry LE и XSE 2026 года
Правда о беспорядке Бритни Спирс: певица ответила на критику фанатов
Искусственный интеллект меняет всё: что ждёт человечество в 2030
Кремы нового поколения: аминокислоты против морщин и усталости — в тренде естественное омоложение
Дизайнеры советуют: растения и текстиль делают спальню уютнее
Врач посоветовала огурцы, арбуз и салаты для восполнения жидкости в жару
ЗОЖ может изменить и переписать гены ожирения, доказали учёные
Виктория Боня показала мужчину своей мечты
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.