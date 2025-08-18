Выживает не каждый: что скрывают водители, ездящие на зимней резине летом

Автоэксперты: зимние фрикционные шины летом повышают износ и риск аварий

Для большинства автовладельцев в России смена резины дважды в год стала неотъемлемой частью эксплуатации автомобиля. Однако сам процесс замены — дело не только хлопотное, но и затратное. Платить за шиномонтаж, хранить второй комплект, отслеживать сезон — всё это требует времени, денег и внимания. В условиях нестабильной экономики или просто из желания сэкономить, многие начинают искать альтернативу классической "переобувке".

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) ДТП на обочине

Одной из таких альтернатив становится круглогодичная эксплуатация зимней фрикционной резины — так называемых "липучек". Ведь в отличие от шипованных шин, которые запрещено использовать летом согласно действующим нормам, фрикционные покрышки под этот запрет не попадают. Отсюда и возникает идея ездить на них круглый год, не нарушая закон и якобы выигрывая в удобстве и деньгах.

В чём особенности фрикционных шин

Зимние фрикционные шины действительно отличаются от шипованных. Они не оснащены металлическими элементами, но при этом обладают особым протектором и мягкой резиновой смесью, обеспечивающей сцепление с заснеженными или обледеневшими поверхностями. Такие покрышки делятся на два основных типа. Первый — это европейские модели, разработанные для умеренно холодного климата и температуры до -20 °C. Второй тип — скандинавские "липучки", которые рассчитаны на гораздо более суровые условия с морозами до -50 °C. Оба варианта хорошо показывают себя зимой, но летом их характеристики начинают работать против водителя.

Почему фрикционная резина не подходит для лета

Несмотря на то что закон не запрещает использовать "липучки" летом, физика движения автомобиля этого явно не приветствует. Причина кроется в химическом составе и структуре покрышек. Зимняя резина мягче и эластичнее, чем летняя. Это хорошо при минусовых температурах, когда сцепление с дорогой требует особой гибкости материала. Но в жару такие покрышки начинают "плыть" — автомобиль теряет чёткость управления, появляется ощущение валкости, особенно на скорости и в поворотах.

Кроме того, протектор зимней фрикционной шины разработан с расчётом на сцепление со снегом и льдом. Он не так эффективно справляется с отводом воды, как летние модели, что повышает риск аквапланирования в дождливую погоду. На мокром асфальте тормозной путь становится ощутимо длиннее, особенно если дорога покрыта лужами.

Экономия под вопросом

На первый взгляд использование одного комплекта шин круглый год кажется выгодным решением. Не нужно платить за второй комплект, не нужно переобуваться дважды в год, нет затрат на хранение. Однако при более детальном рассмотрении выходит, что такая "экономия" быстро сводится на нет. Летняя жара значительно ускоряет износ мягкой фрикционной резины. В результате комплект, рассчитанный на несколько зимних сезонов, стирается за один тёплый сезон. И как итог — преждевременная замена и те же, а то и большие расходы.

Плюс к этому стоит учитывать, что эксплуатация неподходящей резины в жаркое время года влияет не только на кошелёк, но и на безопасность. Поведение автомобиля на дороге становится менее предсказуемым, особенно при экстренных манёврах. Аварийные ситуации чаще возникают не потому, что водитель нарушил правила, а потому, что автомобиль просто не справился с управлением в критический момент.

Делать ли выбор в пользу липучек летом

Использовать зимние фрикционные шины в тёплый сезон — это компромисс. Формально он разрешён, но с точки зрения логики, безопасности и здравого смысла — сомнителен. Если возникает необходимость продержаться на зимних шинах весной в межсезонье — это одно. Но сознательное решение ездить на "липучках" всё лето ради экономии почти всегда оборачивается потерей управляемости, ускоренным износом и риском на дороге.

Гораздо разумнее найти доступный вариант летней резины, даже если это не самые дорогие модели. В долгосрочной перспективе такой подход оказывается выгоднее — и по деньгам, и по надёжности. Покупка второго комплекта шин — это не каприз, а вложение в безопасность.

