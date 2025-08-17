Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Колёса мстят за халатность: как простая ошибка с давлением может стоить вам машины

Низкое давление в шинах увеличивает тормозной путь на 10–16 метров — автоэксперты
Проверка давления в шинах — это не просто формальность из списка технического обслуживания. Это реальная мера безопасности, которую автовладелец обязан соблюдать, если хочет избежать неприятностей на дороге и лишних затрат. Отклонение давления от нормы влияет не только на управляемость машины, но и на расход топлива, износ шин и длину тормозного пути. Даже если автомобиль выглядит исправным, игнорирование этого параметра способно привести к серьёзным последствиям.

Подкачка колеса
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Подкачка колеса

Как узнать, какое давление должно быть

Каждая модель автомобиля имеет свои показатели оптимального давления. Обычно нужные значения указаны в инструкции к транспортному средству. Дополнительно они дублируются на специальной наклейке, которую можно найти в самых неожиданных местах: на крышке бензобака, в дверном проёме, бардачке или в багажнике. В среднем, для легковых машин допустимое давление колеблется в пределах от 2.1 до 2.3 бара, но это не универсальный стандарт — ориентироваться нужно на данные производителя.

Экономия и безопасность — две причины следить за давлением

На первый взгляд, кажется, что снижение давления — это мелочь. Но даже небольшое отклонение может вылиться в лишние траты. Например, недокачанные шины увеличивают расход топлива на 3-5%, а иногда и на все 8%. Если колёса перекачаны, то износ протектора идёт ускоренными темпами — до 20% быстрее, а в отдельных случаях и на треть. С точки зрения безопасности — всё ещё серьёзнее: из-за неправильного давления ухудшается сцепление с дорогой, машина дольше тормозит и хуже управляется.

Как часто нужно проверять давление

Специалисты рекомендуют проверять давление хотя бы раз в месяц, даже если вы редко пользуетесь автомобилем. При активной эксплуатации — лучше каждые 1-2 недели. Дело в том, что воздух из шины уходит естественным образом, даже если нет видимых повреждений. Потери составляют около 0.075-0.085 бара в месяц. Казалось бы — не так уж много. Но если упустить момент, то через несколько месяцев отклонение достигнет критической отметки.

Важно понимать: снижение давления на 1.5 бара может увеличить тормозной путь на 10-16 метров. А это уже разница между безопасной остановкой и ДТП. Для наглядности — ширина пешеходного перехода составляет около 2 метров, то есть в худшем случае машина может проехать "мимо" сразу нескольких таких переходов.

Три распространённые ошибки при проверке давления

Несмотря на простоту процедуры, многие автовладельцы совершают ошибки, из-за которых получают некорректные данные. И зачастую это происходит не по незнанию, а по привычке.

Ошибка №1: проверка при загруженной машине.

Когда в салоне находятся пассажиры или загружен багажник, давление в шинах временно возрастает. Если в этот момент его измерить, прибор покажет завышенные значения. В результате можно ошибочно подумать, что всё в порядке, тогда как шины по факту остаются недокачанными.

Ошибка №2: измерение на горячих шинах.

После поездки воздух в колёсах нагревается и расширяется. Это особенно актуально в тёплое время года. Правильные показатели можно получить только на "холодных" шинах — то есть минимум через 2-3 часа после остановки. А если автомобиль стоял под солнцем, время остывания может быть ещё дольше.

Ошибка №3: проверка на наклонной поверхности.

Чтобы получить точные данные, автомобиль должен стоять ровно. Даже небольшой уклон способен исказить показания, особенно если используются простые механические манометры.

Автор Владислав Поздеев
Владислав Поздеев — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
