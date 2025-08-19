Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
ТОП-5 подержанных авто, где ремонт обойдётся дороже покупки

Авто

Подержанный автомобиль может показаться удачной находкой: цена ниже, модель популярная, пробег в объявлении "всего ничего". Но в 2025 году рынок вторички всё больше напоминает лотерею. Среди объявлений хватает машин с "подвохом" — от ржавого кузова до скрученного пробега и скрытых аварий.

Почему вторичка сегодня опасна

Сейчас на рынке преобладают авто 2018-2022 годов выпуска. Многие — "параллельный импорт" или "китайцы", активно распродаваемые после истечения гарантии. Снаружи они выглядят прилично, а на деле каждый третий автомобиль, по словам мастеров сервисов, имеет серьёзные проблемы с кузовом или электроникой.

По данным J. D. Power, 20% машин на вторичке имеют скрученный пробег, а страховщики фиксируют рост числа аварийных и "тотально восстановленных" авто. Особенно рискуют покупатели, которые верят продавцу на слово и не проверяют машину через базы данных или независимые сервисы.

ТОП рискованных моделей в 2025 году

Эксперты выделяют несколько моделей, которые чаще всего становятся "головной болью" владельцев:

  • Chery Amulet — дешёвый седан, но найти его без коррозии практически невозможно. Пороги и арки ржавеют стремительно.

  • Mazda RX-8 — эффектный спорткар с роторным мотором. Ресурс двигателя около 100 тысяч км, капремонт обходится дороже самой машины.

  • Mercedes-Benz G-Class (2010-2018) — культовый "Гелик", но на вторичке часто страдает от подвески и электроники. Ремонт выливается в сотни тысяч.

  • Lifan X60 (2013-2016) — китайский кроссовер, у которого ржавеет днище и арки уже на 5-7 годах эксплуатации.

  • Opel Astra (2008-2012) — проблемы с коррозией капота, АКПП и электрикой. TÜV-отчёты подтверждают высокий процент отказов.

  • Jeep Wrangler (2018-2024) — внедорожник для бездорожья, но в городе быстро изнашивается: течи, шумы, поломки электроники.

Эти машины не всегда плохи сами по себе, но на вторичке риск получить проблемный экземпляр слишком велик.

Какие скрытые проблемы встречаются чаще всего

  • Скрученный пробег — 25% машин, по данным страховщиков, продаются с "подправленным" одометром.

  • Коррозия — бич китайских моделей (Geely, Chery), особенно в регионах с сыростью.

  • Двигатели и трансмиссия — турбины, топливные системы и цепи ГРМ часто требуют ремонта на пробеге до 150 тыс. км.

  • Электроника и АКПП — слабое место премиальных машин, включая Mercedes и Audi.

  • Юридические риски — залог, арест, ограничения на регистрацию. В 2025 году число таких случаев выросло на 10%.

Как не попасться на удочку

  1. Проверяйте авто по VIN через ГИБДД и страховые базы.

  2. Делайте диагностику у независимого мастера.

  3. Осматривайте кузов толщиномером и днище на подъёмнике.

  4. Не верьте "идеальному" пробегу на старых машинах.

  5. На тест-драйве обращайте внимание на шумы и электронику.

В 2025 году подержанные авто всё ещё могут быть хорошей покупкой, но только если подойти к выбору без розовых очков. Надёжнее всего остаются проверенные "долгожители" вроде Toyota Camry или Hyundai Solaris — они медленнее теряют в цене и ломаются реже.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
