Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Баклажан приносит плоды зимой при выращивании на южном подоконнике
Волочкова не приняла избранницу Прохора Шаляпина со Свадьбы вслепую
Врач Махова предупредила, что комары в России могут переносить малярию и дирофиляриоз
Как накопить 2,3 млн: эксперт раскрыл способ с взносами в 3000 рублей
Силиконовые коврики помогают замедлить кормление и улучшить пищеварение у питомцев
Самые укромные уголки Таиланда: наслаждайтесь одиночеством на этих пляжах
Мутация в ДНК: крошечная мутация, которая могла повлиять на эволюцию человека
Маринад — ваш лучший друг: сочная курица в аэрофритюрнице гарантирована
Теннисист Медведев предупреждает, что может начать бойкотировать матчи

Монета в двери автомобиля — хитрость, о которой знают только угонщики

Монета в ручке двери авто может указывать на попытку угона
2:05
Авто

Редкая находка на парковке может обернуться тревожным сигналом. Представьте: вы подходите к машине и замечаете под ручкой двери зажатую монету. Для большинства водителей это выглядит странной мелочью, но на деле — это один из приёмов, который используют злоумышленники.

Монета в ручке автомобиля
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Монета в ручке автомобиля

Зачем преступники подкладывают монету

Монета под ручкой двери — не случайность. Такой "след" оставляют люди, которые заранее присматриваются к автомобилю. Их цель может быть разной:

  • угон машины;

  • кража вещей из салона;

  • повреждение или снятие дорогостоящих деталей.

Чаще всего такие случаи происходят на рабочих парковках, особенно зимой, когда рано темнеет. Автовладелец садится в машину, уезжает домой, а подозрительный след остаётся незамеченным.

Как работает этот трюк

Схема проста: когда водитель ставит автомобиль на сигнализацию, стопор замка должен полностью войти в паз. Но если в этот момент ручка слегка притянута наружу и под неё вставлена монета, то блокировка может оказаться неполной.

В теории это значит, что замок остаётся в "подвешенном" состоянии, и дверь можно будет открыть силой. Особенно у машин с изношенными механизмами. Однако на практике мнения расходятся: многие автовладельцы проверяли этот способ на своих авто и утверждают, что сигнализация всё равно срабатывает.

Но одно очевидно: если монета оказалась у вас под ручкой, кто-то намеренно проверял ваш автомобиль.

Что делать, если нашли монету

Главное — не игнорировать находку. Ваши действия:

  1. Уберите монету и внимательно осмотрите замок.

  2. При подозрительном люфте обратитесь к мастеру, чтобы проверить механизм.

  3. Усильте защиту: установите дополнительную сигнализацию, камеру или блокировку.

  4. Будьте внимательны на парковках и осматривайте машину перед поездкой.

Игнорировать такие "мелочи" нельзя: именно на это и рассчитывает нарушитель.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Сейчас читают
Незаконный сбор дров в лесу грозит штрафом и уголовной ответственностью
Недвижимость
Незаконный сбор дров в лесу грозит штрафом и уголовной ответственностью Аудио 
Выпаривание томатного сока на медленном огне предотвращает расслоение при хранении
Еда и рецепты
Выпаривание томатного сока на медленном огне предотвращает расслоение при хранении Аудио 
Палеонтологи: древнему киту Perucetus colossus приписывают массу до 340 тонн
Домашние животные
Палеонтологи: древнему киту Perucetus colossus приписывают массу до 340 тонн Аудио 
Популярное
Человек создан смертным — предел в 125 лет оказался встроенным ограничением эволюции

Почему ни один человек не может перешагнуть рубеж в 125 лет? Ответ скрыт в клетках и их биологических часах, которые тикают внутри нас.

Учёные: предел человеческой жизни составляет 125 лет из-за укорочения теломер
Незаконный сбор дров в лесу грозит штрафом и уголовной ответственностью
Бесплатные дрова обойдутся дороже газа? Вот как законно заготовить древесину
Томатный сок, который не расслаивается и не скисает: секрет в одном старом приёме
Истощены последние запасы: арсеналы СССР больше не спасут ВСУ
Разговор Трампа и Лукашенко: что скрывается за этим политическим шагом? Любовь Степушова Экстремальная жара усиливает социальные риски в Европе — Nature Игорь Буккер Первый советский автомобиль для инвалидов ГАЗ-18 был разработан в 50-х годах Сергей Милешкин
Слишком надёжный, чтобы быть выгодным: почему автоконцерны избавляются от классических АКПП
Гениальные хитрости для крошечной ванной — попробуйте и пожалеете, что не сделали раньше
Солёные помидоры без уксуса: сибирский способ хранения на всю зиму
Солёные помидоры без уксуса: сибирский способ хранения на всю зиму
Последние материалы
Силиконовые коврики помогают замедлить кормление и улучшить пищеварение у питомцев
Самые укромные уголки Таиланда: наслаждайтесь одиночеством на этих пляжах
Маринад — ваш лучший друг: сочная курица в аэрофритюрнице гарантирована
Мутация в ДНК: крошечная мутация, которая могла повлиять на эволюцию человека
Теннисист Медведев предупреждает, что может начать бойкотировать матчи
Контуринг без кистей: новые лайфхаки от бьюти-блогеров, которые экономят время и делают макияж естественным
Дизайнеры предложили решения для маскировки баков в сад
Признанный лучшим за всю историю кинематографа фильм возвращается в стриминг
Трихолог: головной убор помогает предотвратить выпадение волос
Монета в ручке двери авто может указывать на попытку угона
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.