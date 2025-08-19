Монета в двери автомобиля — хитрость, о которой знают только угонщики

Монета в ручке двери авто может указывать на попытку угона

Редкая находка на парковке может обернуться тревожным сигналом. Представьте: вы подходите к машине и замечаете под ручкой двери зажатую монету. Для большинства водителей это выглядит странной мелочью, но на деле — это один из приёмов, который используют злоумышленники.

Зачем преступники подкладывают монету

Монета под ручкой двери — не случайность. Такой "след" оставляют люди, которые заранее присматриваются к автомобилю. Их цель может быть разной:

угон машины;

кража вещей из салона;

повреждение или снятие дорогостоящих деталей.

Чаще всего такие случаи происходят на рабочих парковках, особенно зимой, когда рано темнеет. Автовладелец садится в машину, уезжает домой, а подозрительный след остаётся незамеченным.

Как работает этот трюк

Схема проста: когда водитель ставит автомобиль на сигнализацию, стопор замка должен полностью войти в паз. Но если в этот момент ручка слегка притянута наружу и под неё вставлена монета, то блокировка может оказаться неполной.

В теории это значит, что замок остаётся в "подвешенном" состоянии, и дверь можно будет открыть силой. Особенно у машин с изношенными механизмами. Однако на практике мнения расходятся: многие автовладельцы проверяли этот способ на своих авто и утверждают, что сигнализация всё равно срабатывает.

Но одно очевидно: если монета оказалась у вас под ручкой, кто-то намеренно проверял ваш автомобиль.

Что делать, если нашли монету

Главное — не игнорировать находку. Ваши действия:

Уберите монету и внимательно осмотрите замок. При подозрительном люфте обратитесь к мастеру, чтобы проверить механизм. Усильте защиту: установите дополнительную сигнализацию, камеру или блокировку. Будьте внимательны на парковках и осматривайте машину перед поездкой.

Игнорировать такие "мелочи" нельзя: именно на это и рассчитывает нарушитель.

