Один простой шаг поможет спасти дизельный мотор от дорогостоящего ремонта летом

С наступлением лета дизельные автомобили оказываются в зоне риска: высокая температура воздуха усиливает нагрузку на мотор и сопутствующие системы. Перегрев способен не только сократить срок службы двигателя, но и привести к дорогостоящему ремонту. Чтобы избежать проблем, достаточно соблюдать несколько простых правил.

Жара и авто
Основные уязвимости дизеля в жару

  • Система охлаждения работает с повышенной нагрузкой. Засорённый радиатор или низкий уровень антифриза быстро приведут к перегреву.

  • Моторное масло при высоких температурах теряет вязкость, что ухудшает смазку и ускоряет износ деталей.

  • Топливная система страдает от снижения плотности дизельного топлива, что влияет на эффективность сгорания и мощность.

Что нужно делать

Проверяйте охлаждающую жидкость и радиатор

  • Уровень антифриза должен быть в норме. Он нужен не только зимой: летом он повышает температуру кипения воды и защищает двигатель от перегрева. Доливайте только тот тип, который рекомендует производитель.

  • Радиатор должен быть чистым. Пыль, пух, насекомые и грязь сильно снижают его эффективность. Чистить лучше мягкой щёткой или продувкой сжатым воздухом.

  • Убедитесь, что вентилятор включается вовремя. Его отказ в жару критичен.

Выбирайте правильное масло

  • Для лета подойдёт масло с чуть более высокой вязкостью при нагреве, например, 5W-40 вместо 5W-30 (смотрите рекомендации в мануале).

  • Не забывайте менять масло и фильтр в срок. Свежее масло сохраняет вязкость дольше и лучше защищает двигатель.

Следите за температурой двигателя

  • Обращайте внимание на стрелку датчика. Если она уходит в "красную зону" — остановитесь в безопасном месте и дайте мотору остыть. Продолжение движения может закончиться перегревом и поломкой.

Используйте качественное топливо

  • Хотя дизельное топливо менее летучее, его качество напрямую влияет на работу мотора. Летние сорта лучше переносят высокие температуры, обеспечивая стабильное сгорание.

Дополнительные рекомендации

  • Не перегружайте машину в жару, особенно при буксировке прицепа или движении в гору.

  • Не держите двигатель долго на холостых оборотах в пробках — это лишний нагрев без достаточного обдува радиатора.

  • Если предстоит тяжёлая поездка, заранее проверьте натяжение ремней и состояние шлангов системы охлаждения.

Главный союзник дизельного двигателя летом — исправная система охлаждения и свежее масло. Регулярное обслуживание и внимательность к мелочам помогут вашему автомобилю легко переносить жару и работать без сбоев.

Ди́зельный дви́гатель (в просторечии — ди́зель) — поршневой двигатель внутреннего сгорания, работающий по принципу самовоспламенения распылённого топлива от воздействия разогретого при квазиадиабатном сжатии воздуха.

