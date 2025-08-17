Нужно ли прогревать автомобиль летом: летний запуск на холодную может стоить очень дорого

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автомеханики объяснили, когда летом нужно прогревать двигатель
1:28
Авто

Летние споры о прогреве двигателя не утихают. Для одних это привычный ритуал, для других — пустая трата времени и топлива. Но ответ зависит от условий эксплуатации.

Женщина заводит автомобиль
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Женщина заводит автомобиль

Когда прогрев не нужен

В тёплую погоду масло в двигателе остаётся достаточно текучим и быстро достигает рабочей консистенции. Поэтому, если вы пользуетесь машиной ежедневно или хотя бы через день, нет необходимости держать мотор на холостых. Достаточно завести двигатель и начать плавное движение, избегая резких ускорений первые несколько минут.

Когда лучше подождать минуту

Если автомобиль простоял неделю и больше, ситуация меняется. Масляная плёнка успевает стечь в поддон, а резиновые уплотнители слегка пересыхают. В этом случае полезно дать мотору поработать на холостом ходу 1-2 минуты. За это время масло разойдётся по каналам, восстановится смазка всех трущихся деталей, а уплотнения снова обретут эластичность. Это простая профилактика, которая снижает риск износа и утечек.

Итог

  • Каждый день ездите — можно трогаться сразу, но плавно.

  • Машина долго стояла — лучше дать поработать 1 минуту.

Таким образом, летом прогрев двигателя нужен лишь в случае длительных простоев, а в повседневной эксплуатации достаточно плавного старта.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
