Нужно ли прогревать автомобиль летом: летний запуск на холодную может стоить очень дорого

Летние споры о прогреве двигателя не утихают. Для одних это привычный ритуал, для других — пустая трата времени и топлива. Но ответ зависит от условий эксплуатации.
В тёплую погоду масло в двигателе остаётся достаточно текучим и быстро достигает рабочей консистенции. Поэтому, если вы пользуетесь машиной ежедневно или хотя бы через день, нет необходимости держать мотор на холостых. Достаточно завести двигатель и начать плавное движение, избегая резких ускорений первые несколько минут.
Если автомобиль простоял неделю и больше, ситуация меняется. Масляная плёнка успевает стечь в поддон, а резиновые уплотнители слегка пересыхают. В этом случае полезно дать мотору поработать на холостом ходу 1-2 минуты. За это время масло разойдётся по каналам, восстановится смазка всех трущихся деталей, а уплотнения снова обретут эластичность. Это простая профилактика, которая снижает риск износа и утечек.
Каждый день ездите — можно трогаться сразу, но плавно.
Машина долго стояла — лучше дать поработать 1 минуту.
Таким образом, летом прогрев двигателя нужен лишь в случае длительных простоев, а в повседневной эксплуатации достаточно плавного старта.
