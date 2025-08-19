Пластик в машине стареет быстрее кожи: блеск деталям можно вернуть натуральными средствами

Мыло, уксус и оливковое масло помогают сохранить блеск пластиковых деталей авто

Регулярная обработка пластиковых деталей автомобиля — раз в месяц — защитит их от преждевременного старения и появления трещин. Но важно помнить: перед применением любого средства всегда тестируйте его на небольшом участке, чтобы избежать непредсказуемой реакции материала.

Фото: Freepik by senivpetro салон автомобиля

Очистка поверхностей

Чтобы пластик снова выглядел ухоженным, начните с бережной мойки. Разведите мягкое мыло в воде и используйте губку, чтобы удалить грязь и пыль.

Избегайте агрессивных химикатов: они могут повредить текстуру и цвет пластика.

В качестве альтернативы подойдёт белый уксус — он обладает дезинфицирующими свойствами. Наносите его на поверхность при помощи салфетки из микрофибры.

Для дополнительного эффекта можно добавить несколько капель оливкового масла на мягкую ткань: оно не только придаст блеск, но и создаст тонкий защитный слой.

Заключительный этап: полировка

Чтобы закрепить результат, отполируйте пластик. Делайте это круговыми движениями, снова используя оливковое масло как натуральное средство для блеска. Полировка под прямыми солнечными лучами помогает надолго сохранить эффект сияния.