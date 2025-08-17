Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Германия теряет авиарейсы: компании критикуют налоги и сокращают число полётов
Для стирки подушек в машине используйте холодную воду и деликатный режим
Долголетие и здоровье: доктор Питер Аттии перечислил 6 упражнений для тех, кому 50+
Аврора Киба повеселилась на вечеринке с младшим братом
Белые пятна на ногтях иногда указывают на дефицит цинка — говорят врачи
Советский спутник собирал данные 50 лет и вернулся на Землю: вот они
Имбирный сок и корица придают яблочному пирогу аромат и пряный вкус
Зоопсихологи: сон кошки на спине с открытым животом является признаком доверия
Бариста применяют соль для смягчения вкуса кофе с интенсивной обжаркой

Низкие обороты не спасают двигатель, а убивают его — правда, которая удивит водителей

Автомеханики: езда на низких оборотах ускоряет износ двигателя
2:09
Авто

Работа мотора — это баланс между нагрузкой и смазкой. Даже при регулярной замене масла и фильтров привычка держать неправильные обороты способна "съедать" ресурс двигателя быстрее, чем предполагают водители.

тахометр 7 тысяч оборотов с видом на дорогу
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
тахометр 7 тысяч оборотов с видом на дорогу

Опасность резких скачков

Главный враг силового агрегата — резкие подскоки стрелки тахометра. Когда обороты поднимаются за секунды, металл в цилиндрах и поршнях расширяется неравномерно. Это создаёт локальные перегревы, а микротрещины, появившиеся в момент нагрузки, со временем увеличиваются. Такой стресс для блока и ГБЦ может накапливаться годами и в итоге приводить к капитальному ремонту.

Высокие обороты — не для повседневной езды

Зона выше 6000 об/мин опасна даже для современных двигателей. В ней резко возрастает нагрузка на поршневую группу и клапанный механизм. Особенно страдают трансмиссии: классические автоматы перегреваются, а вариаторы изнашивают ремни и шкивы в несколько раз быстрее. Для "гражданских" машин пребывание в этой зоне допустимо лишь кратковременно, например, при обгоне.

Миф о низких оборотах

Многие считают, что движение "внатяг" на 1000-1500 об/мин экономит топливо и щадит мотор. На деле — наоборот: масляный насос качает меньше смазки, а давление масла недостаточно для всех узлов. В результате детали трутся почти "насухо", повышается вибрация и растёт нагрузка на коленвал.

Золотая середина

Автомеханики называют оптимальный диапазон 2000-4000 об/мин:

  • двигатель развивает стабильную тягу;

  • масло циркулирует в нужном объёме;

  • топливо расходуется экономно;

  • ресурс деталей сохраняется.

Полезный совет

Иногда мотору действительно полезно "подышать" — дать кратковременную нагрузку ближе к верхней границе зоны. Это помогает выжечь отложения в цилиндрах и на клапанах. Но делать это следует на прогретом двигателе и не дольше нескольких секунд.

Уточнения

Дви́гатель — устройство, преобразующее какой-либо вид энергии в механическую работу.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Сейчас читают
В августе перец опрыскивают кальциевой селитрой для ускорения созревания
Садоводство, цветоводство
В августе перец опрыскивают кальциевой селитрой для ускорения созревания Аудио 
В Австралии обнаружен редкий череп древнего кита-хищника Janjucetus dullardi
Домашние животные
В Австралии обнаружен редкий череп древнего кита-хищника Janjucetus dullardi Аудио 
Популярное
Август — лучшее время спасти пион: приём, который возвращает цветение

Если пион перестал цвести, болеет или даёт мелкие бутоны, в конце августа его нужно пересадить и омолодить. Это вернёт здоровье и обильное цветение.

Корневище пиона делят на части с 2–3 почками для омоложения куста
Астрономы открыли космическую струю, угрожающую Земле
Космическая струя смерти: оно уже летит на Землю из глубин галактики
Солнечная система скрывает тайну: объект, движущийся синхронно с Нептуном, может изменить всё
Японский взгляд на мотоцикл Honda — меньше заводского, больше души
Трамп посоветовал Зеленскому заключить сделку с Россией, назвав главную причину Любовь Степушова Первый советский автомобиль для инвалидов ГАЗ-18 был разработан в 50-х годах Сергей Милешкин ЕС готовит реформу Horizon Europe для финансирования исследований двойного назначения Игорь Буккер
Обычная кнопка, а функций — как у швейцарского ножа: как работает Старт-стоп на самом деле
Мир глазами кошки: они видят то, что надёжно скрыто от человека
Работает в любом интерьере: как подобрать шторы к светлым обоям и не промахнуться
Работает в любом интерьере: как подобрать шторы к светлым обоям и не промахнуться
Последние материалы
Советский спутник собирал данные 50 лет и вернулся на Землю: вот они
Имбирный сок и корица придают яблочному пирогу аромат и пряный вкус
Зоопсихологи: сон кошки на спине с открытым животом является признаком доверия
Автомеханики: езда на низких оборотах ускоряет износ двигателя
Бариста применяют соль для смягчения вкуса кофе с интенсивной обжаркой
Историки подтверждают: мавзолей Цинь Шихуанди хранит реки ртути в Сиане
Зимой салон автомобиля прогреется быстрее при нажатии кнопки рециркуляции воздуха
Тренды сумок осень 2025: основные модели и цвета сезона
Фитнес-эксперт назвал 5 упражнений для улучшения осанки и снижения риска травм
Ученые смогли добыть энергию из ничего и она будет бесплатной
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.