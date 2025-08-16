Электронный стояночный тормоз способен спасти жизнь в движении — вот как это работает

При активации EPB в движении автомобиль безопасно тормозит

Для большинства водителей это вопрос из серии "а что будет, если…". Ответ знают далеко не все, и именно поэтому немецкие полицейские решили показать это на практике.

Фото: Wikipedia by Kārlis Dambrāns, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Электронный стояночный тормоз

Как выяснилось, при нажатии кнопки EPB (Electronic Parking Brake) автомобиль не блокирует резко задние колеса, как это происходит с обычным "ручником". Система включает все четыре тормоза одновременно, а вместе с ними и ABS, что обеспечивает безопасную и контролируемую остановку.

Проверено полицией и блогерами

В своем посте в Instagram* немецкие офицеры показали, как их патрульный автомобиль замедляется быстро, но при этом предсказуемо, без заноса.

Подобные эксперименты проводили и блогеры:

канал "Гараж 54" тестировал EPB на китайских авто и BMW 5 Series. Все машины остановились, но BMW потребовалось больше времени — ABS сработала некорректно.

в 2019 году Клетус Макфарланд проверил систему на Corvette C7 — результат был таким же: плавная и безопасная остановка.

Почему это важно

Электронный стояночный тормоз может сыграть ключевую роль в экстренных ситуациях:

если водитель потерял сознание или получил травму за рулём, пассажир может нажать кнопку и остановить машину;

система полезна и в случае отказа основных тормозов, обеспечивая резервное замедление.

В чём разница с "ручником"

Электронный тормоз: подключает все колеса и ABS, машина замедляется ровно и предсказуемо.

Механический ручник: блокирует только заднюю ось, ABS не срабатывает → велика вероятность заноса и потери управления.

Таким образом, EPB — это не просто "современная замена ручнику", а полноценный элемент безопасности, который в критический момент может буквально спасти жизнь.

*принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещённой на территории РФ.

Уточнения

