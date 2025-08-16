Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Электронный стояночный тормоз способен спасти жизнь в движении — вот как это работает

При активации EPB в движении автомобиль безопасно тормозит
2:00
Авто

Для большинства водителей это вопрос из серии "а что будет, если…". Ответ знают далеко не все, и именно поэтому немецкие полицейские решили показать это на практике.

Электронный стояночный тормоз
Фото: Wikipedia by Kārlis Dambrāns, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Электронный стояночный тормоз

Как выяснилось, при нажатии кнопки EPB (Electronic Parking Brake) автомобиль не блокирует резко задние колеса, как это происходит с обычным "ручником". Система включает все четыре тормоза одновременно, а вместе с ними и ABS, что обеспечивает безопасную и контролируемую остановку.

Проверено полицией и блогерами

В своем посте в Instagram* немецкие офицеры показали, как их патрульный автомобиль замедляется быстро, но при этом предсказуемо, без заноса.

Подобные эксперименты проводили и блогеры:

  • канал "Гараж 54" тестировал EPB на китайских авто и BMW 5 Series. Все машины остановились, но BMW потребовалось больше времени — ABS сработала некорректно.

  • в 2019 году Клетус Макфарланд проверил систему на Corvette C7 — результат был таким же: плавная и безопасная остановка.

Почему это важно

Электронный стояночный тормоз может сыграть ключевую роль в экстренных ситуациях:

  • если водитель потерял сознание или получил травму за рулём, пассажир может нажать кнопку и остановить машину;

  • система полезна и в случае отказа основных тормозов, обеспечивая резервное замедление.

В чём разница с "ручником"

  • Электронный тормоз: подключает все колеса и ABS, машина замедляется ровно и предсказуемо.

  • Механический ручник: блокирует только заднюю ось, ABS не срабатывает → велика вероятность заноса и потери управления.

Таким образом, EPB — это не просто "современная замена ручнику", а полноценный элемент безопасности, который в критический момент может буквально спасти жизнь.

*принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещённой на территории РФ.

Уточнения

Тормозная система ранее Тормоз (от др.-греч. τόρμος) — специальная система для замедления или полного прекращения движения чего-либо, например груза, повозки, автомобиля, самолёта, подъёмной машины и прочего, которая дает возможность управлять этим движением и в случае надобности остановить его.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
