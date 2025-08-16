Глава Mercedes-Benz: кризис авторынка из-за искусственных запретов ЕС – вот что ждет нас к 2035 году

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Гендиректор Mercedes-Benz предупредил о риске краха авторынка ЕС
2:26
Авто

Генеральный директор Mercedes-Benz и президент Европейской ассоциации автопроизводителей (ACEA) Ола Келлениус выступил с резкой критикой экологической политики Евросоюза. В интервью Handelsblatt он заявил, что планы ЕС по полному запрету автомобилей с двигателями внутреннего сгорания (ДВС) к 2035 году могут привести к краху авторынка.

Mercedes-Benz
Фото: commons.wikimedia.org by David Adam Kess, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Mercedes-Benz

«Мы должны признать правду. Иначе мы на полной скорости упрёмся в стену», — подчеркнул Келлениус.

Главные претензии к политике ЕС

По словам топ-менеджера, правительства европейских стран вводят чрезмерно жёсткие ограничения, не предлагая водителям и производителям достаточных стимулов для перехода на электротранспорт. Он считает, что вместо запретов необходимо:

  • снижать стоимость электроэнергии на зарядных станциях,

  • предоставлять налоговые льготы покупателям электромобилей,

  • развивать инфраструктуру зарядки, особенно в регионах, где она отсутствует.

Риск резкого скачка спроса на ДВС

Келлениус обратил внимание, что ближе к 2035 году европейцы начнут массово скупать последние автомобили с бензиновыми и дизельными моторами «впрок». Это, по его словам, приведёт к обратному эффекту: резкому росту углеродных выбросов, которые власти ЕС пытаются сократить.

Mercedes-Benz и рынок электромобилей

Руководитель концерна признал, что предложение марки в сегменте электрокаров пока недостаточно сбалансировано. Особенно остро ощущается нехватка моделей в среднем ценовом диапазоне.

Однако в ближайшие годы Mercedes-Benz планирует закрыть этот пробел:

  • в линейку войдут электрические версии GLC и C-Class,

  • компания делает ставку на новые батарейные технологии и удешевление производства.

«С этим мы переходим в наступление», — отметил Келлениус.

Контраст с успехом G-Class

Интересно, что ранее стало известно: электрическая версия легендарного внедорожника Mercedes-Benz G-Class бьёт рекорды продаж, хотя пока уступает бензиновой модели в семь раз. Это показывает, что спрос на электромобили есть, но основная масса покупателей по-прежнему выбирает классические версии.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
