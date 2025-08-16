Глава Mercedes-Benz: кризис авторынка из-за искусственных запретов ЕС – вот что ждет нас к 2035 году

Генеральный директор Mercedes-Benz и президент Европейской ассоциации автопроизводителей (ACEA) Ола Келлениус выступил с резкой критикой экологической политики Евросоюза. В интервью Handelsblatt он заявил, что планы ЕС по полному запрету автомобилей с двигателями внутреннего сгорания (ДВС) к 2035 году могут привести к краху авторынка.
«Мы должны признать правду. Иначе мы на полной скорости упрёмся в стену», — подчеркнул Келлениус.
По словам топ-менеджера, правительства европейских стран вводят чрезмерно жёсткие ограничения, не предлагая водителям и производителям достаточных стимулов для перехода на электротранспорт. Он считает, что вместо запретов необходимо:
снижать стоимость электроэнергии на зарядных станциях,
предоставлять налоговые льготы покупателям электромобилей,
развивать инфраструктуру зарядки, особенно в регионах, где она отсутствует.
Келлениус обратил внимание, что ближе к 2035 году европейцы начнут массово скупать последние автомобили с бензиновыми и дизельными моторами «впрок». Это, по его словам, приведёт к обратному эффекту: резкому росту углеродных выбросов, которые власти ЕС пытаются сократить.
Руководитель концерна признал, что предложение марки в сегменте электрокаров пока недостаточно сбалансировано. Особенно остро ощущается нехватка моделей в среднем ценовом диапазоне.
Однако в ближайшие годы Mercedes-Benz планирует закрыть этот пробел:
в линейку войдут электрические версии GLC и C-Class,
компания делает ставку на новые батарейные технологии и удешевление производства.
«С этим мы переходим в наступление», — отметил Келлениус.
Интересно, что ранее стало известно: электрическая версия легендарного внедорожника Mercedes-Benz G-Class бьёт рекорды продаж, хотя пока уступает бензиновой модели в семь раз. Это показывает, что спрос на электромобили есть, но основная масса покупателей по-прежнему выбирает классические версии.
