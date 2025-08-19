Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Уличные гонки в Калифорнии становятся всё опаснее

Эксперты полиции заявили о росте числа уличных гонок в Центральной долине
2:02
Авто

В Калифорнии очередные уличные гонки на шоссе SR-99 закончились тяжёлой аварией и арестом одного из участников. В гонке участвовали водители Chevrolet Corvette и Ford Mustang. По словам полиции, автомобили двигались с высокой скоростью, когда Corvette потерял управление, несколько раз перевернулся и оказался полностью разбит. Его водитель получил серьёзные травмы и был катапультирован из салона во время аварии.

Chevrolet California Corvette
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Chevrolet California Corvette

Водитель Mustang, которым оказался Рауль Торрес-младший, ненадолго остановился на месте происшествия, но вскоре скрылся. Позднее полиция установила его личность и задержала, сообщает портал carscoops.com. Машина нарушителя была изъята, а сам он доставлен в участок для дальнейших процессуальных действий. Власти подчеркнули, что подобные инциденты — прямое следствие незаконных гонок, и напомнили о суровых последствиях для участников.

Corvette получил критические повреждения и теперь непригоден для движения. Полиция пока не предъявила официальных обвинений Торресу, однако ожидается, что они будут серьёзными. В отчёте также отмечено, что другой водитель — владелец Porsche, замеченный в превышении скорости, — был оштрафован на $2700.

Правоохранительные органы Центральной долины отмечают рост числа случаев уличных гонок. Несмотря на активизацию полиции и регулярные задержания нарушителей, проблема остаётся острой. Власти предупреждают: никто не выходит победителем из подобных заездов — риску подвергаются как сами гонщики, так и случайные участники дорожного движения.

Инцидент на SR-99 стал очередным напоминанием о том, что уличные гонки могут обернуться трагедией за считанные секунды. Полиция намерена продолжать усиливать контроль и жёстко реагировать на любые подобные нарушения.

Уточнения

Chevrolet Corvette (kɔːrˈvɛt) — двухместный заднеприводный спортивный автомобиль, выпускаемый под маркой Chevrolet компанией General Motors в США с 1953 года.

Ford Mustang — легковой автомобиль класса Pony Car производства Ford Motor Company. На автомобиле размещается не эмблема Ford, а специальная эмблема Mustang.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
Куратор Игорь Моржаретто
*
