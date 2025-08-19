Возвращение дизеля: неожиданный поворот на авторынке

Производители пересматривают планы по электрокарам — Financial Times

2:31 Your browser does not support the audio element. Авто

Ещё несколько лет назад казалось, что дизельные автомобили безвозвратно уходят в прошлое, уступая место электрокарам и гибридам. Однако последние тенденции показывают обратное: дизель не только сохраняет позиции, но и возвращается в модельные ряды ведущих автопроизводителей.

Фото: commons.wikimedia.org by M 93, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Citroën Berlingo I Facelift

Причина этого — противоречия в автомобильной политике и изменчивость нормативных актов. С одной стороны, правительства активно стимулируют переход на электротранспорт, предоставляют льготы и обещают к 2035 году полностью запретить продажи машин с двигателями внутреннего сгорания. С другой стороны, сами автолюбители не спешат отказываться от традиционных решений: высокие цены на электромобили, ограниченная автономность и недостаточная развитость инфраструктуры вызывают у многих скепсис.

В результате производители заняли осторожную позицию, пишет британская Financial Times. Вместо резкого перехода к электрификации они продолжают предлагать новые дизельные версии. Так, концерн Stellantis вновь вернул на рынок Citroën Berlingo в бензиновом и дизельном исполнении. Volkswagen представил новый Tiguan с дизельным двигателем, а другие компании также пересматривают свои планы по полному уходу в электричество.

Спрос на дизельные модели во многих странах оказался выше прогнозов. В Stellantis прямо заявляют, что продажи дизельных машин превзошли ожидания. Особенно это заметно во Франции, где интерес к электрическим моделям в последние месяцы заметно снизился.

Для производителей это двойственная ситуация. С одной стороны, они обязаны инвестировать в разработку и продвижение электрокаров, чтобы соответствовать экологическим требованиям будущего. С другой стороны, существует значительная клиентская база, предпочитающая проверенные временем дизельные автомобили. Более того, дизельные моторы остаются выгодными для самих компаний: они дешевле в производстве и обеспечивают стабильный объём продаж.

Таким образом, дизель сегодня переживает второе дыхание. Несмотря на политические обещания и планы по электрификации, рынок ясно показывает: автолюбители пока не готовы полностью расстаться с традиционными технологиями, а производители вынуждены учитывать этот запрос.

Уточнения

Stellantis NV — нидерландская транснациональная корпорация по производству автомобилей, образованная в 2021 году в результате слияния итальяно-американского автопроизводителя Fiat Chrysler Automobiles (FCA) с французской компанией Groupe PSA.

