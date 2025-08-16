Хотите, чтобы машина сияла, как на витрине? Придётся мыть её чаще, чем думаете

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Авто

Автомобиль — это не только средство передвижения, но и визитная карточка владельца. Чтобы кузов оставался блестящим и защищённым, важно соблюдать регулярный уход.

Работник автомойки с шлангом поливает машину
Фото: freepik.com by artursafronovvvv, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Работник автомойки с шлангом поливает машину

Эксперты сходятся во мнении: оптимальная частота мойки — раз в неделю. Это связано с тем, что на поверхности машины скапливаются агрессивные загрязнения:

  • дорожная пыль и грязь,

  • насекомые и птичий помёт,

  • смола деревьев,

  • химические реагенты и соли,

  • промышленные выбросы.

Эти вещества со временем разъедают лакокрасочное покрытие, оставляют пятна и ускоряют процесс коррозии. Если загрязнения долго не смывать, обычной мойки уже недостаточно — потребуется дорогостоящая полировка или восстановление покрытия.

Зависимость от условий эксплуатации

По словам Джеймса Кеннеди, совладельца Mothers Polish, частота ухода напрямую связана с тем, где и как используется автомобиль:

  • У моря или в промышленной зоне - мыть чаще, так как соль и выбросы разрушают покрытие.

  • На открытой парковке под деревьями - регулярная мойка обязательна из-за смолы и птичьего помёта.

  • При езде по грунтовым дорогам - грязь и пыль быстрее портят кузов.

  • В городе зимой - соли и реагенты нужно смывать сразу, иначе появятся сколы и ржавчина.

Если автомобиль стоит в гараже

Машины, которые эксплуатируются редко и хранятся в закрытом помещении, можно мыть раз в 2-3 недели. Однако даже в этом случае важно не затягивать: мелкая пыль и конденсат также постепенно влияют на состояние кузова.

Уточнения

