Легендарный раллийный Peugeot может уйти дороже Ferrari

Peugeot 205 T16 — легенда мирового ралли, автомобиль, который когда-то бросил вызов Audi Quattro и оставил яркий след в истории автоспорта. Машина была создана специально для участия в знаменитой, но недолговечной группе B чемпионата мира по ралли. В период своей карьеры этот компактный французский хэтчбек сумел одержать 16 побед в общем зачёте и превзойти именитого немецкого соперника.
По правилам FIA для допуска в гонки необходимо было выпустить не менее 200 гражданских версий модели. Так на свет появился Peugeot 205 T16 в серийном исполнении — с серым металлическим кузовом, строгим салоном с чёрной обивкой и красной строчкой, а также левым рулём. Под капотом располагался бензиновый 4-цилиндровый двигатель объёмом 1,8 литра, что делало автомобиль не только спортивным, но и относительно практичным для дорог общего пользования.
Как сообщает autojournal.fr, особую ценность сегодня представляют уцелевшие экземпляры этих редких автомобилей. Один из них был обнаружен в Калифорнии: его пробег составил всего 3216 километров. Машину приобрели в январе 2022 года, после чего она прошла тщательный ремонт, стоимость которого превысила 170 тысяч евро. При этом автомобиль сохранил оригинальные шины, заводскую окраску и маркировку, что делает его практически музейным экспонатом.
Теперь уникальный 205 T16 готов выйти на аукцион. Он будет представлен 15 августа 2025 года на торгах Bonhams в Кармель-бай-зе-Си. Эксперты оценивают автомобиль в сумму от 250 до 350 тысяч долларов (примерно от 213 до 300 тысяч евро). Учитывая его отличное состояние, низкий пробег и историческую значимость, ожидается, что финальная цена достигнет верхнего предела оценки.
Так некогда народный французский хэтчбек стал по стоимости сопоставим с суперкарами уровня Ferrari. Peugeot 205 T16 сегодня — не просто автомобиль, а символ эпохи, напоминание о "золотом веке" ралли и коллекционная жемчужина для истинных ценителей автоспорта.
Peugeot 205 — автомобиль французской компании Peugeot. Выпускался с 1983 по 1999 год, за это время было продано 5 278 050 экземпляров, что составило рекорд Peugeot.
«Бонхамс» (англ. Bonhams) (NYSE: BID) — частный британский аукционый дом; один из старейших и крупнейших в мире аукционных домов, специализирующихся на изобразительном искусстве и антиквариате.
Астрономы изучили необычное космическое явление — мощный поток плазмы, исходящий от блазара PKS 1424 + 240, в центре которого находится сверхмассивная черная дыра.