Легендарный раллийный Peugeot может уйти дороже Ferrari

Peugeot 205 T16 с пробегом 3 тыс. км выставят на торги Bonhams
Peugeot 205 T16 — легенда мирового ралли, автомобиль, который когда-то бросил вызов Audi Quattro и оставил яркий след в истории автоспорта. Машина была создана специально для участия в знаменитой, но недолговечной группе B чемпионата мира по ралли. В период своей карьеры этот компактный французский хэтчбек сумел одержать 16 побед в общем зачёте и превзойти именитого немецкого соперника.

Peugeot 205 T16
Фото: commons.wikimedia by Thesupermat, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Peugeot 205 T16

Серийная версия для дорог общего пользования

По правилам FIA для допуска в гонки необходимо было выпустить не менее 200 гражданских версий модели. Так на свет появился Peugeot 205 T16 в серийном исполнении — с серым металлическим кузовом, строгим салоном с чёрной обивкой и красной строчкой, а также левым рулём. Под капотом располагался бензиновый 4-цилиндровый двигатель объёмом 1,8 литра, что делало автомобиль не только спортивным, но и относительно практичным для дорог общего пользования.

Редкий экземпляр в Калифорнии

Как сообщает autojournal.fr, особую ценность сегодня представляют уцелевшие экземпляры этих редких автомобилей. Один из них был обнаружен в Калифорнии: его пробег составил всего 3216 километров. Машину приобрели в январе 2022 года, после чего она прошла тщательный ремонт, стоимость которого превысила 170 тысяч евро. При этом автомобиль сохранил оригинальные шины, заводскую окраску и маркировку, что делает его практически музейным экспонатом.

Грядущий аукцион Bonhams

Теперь уникальный 205 T16 готов выйти на аукцион. Он будет представлен 15 августа 2025 года на торгах Bonhams в Кармель-бай-зе-Си. Эксперты оценивают автомобиль в сумму от 250 до 350 тысяч долларов (примерно от 213 до 300 тысяч евро). Учитывая его отличное состояние, низкий пробег и историческую значимость, ожидается, что финальная цена достигнет верхнего предела оценки.

Символ эпохи и коллекционная жемчужина

Так некогда народный французский хэтчбек стал по стоимости сопоставим с суперкарами уровня Ferrari. Peugeot 205 T16 сегодня — не просто автомобиль, а символ эпохи, напоминание о "золотом веке" ралли и коллекционная жемчужина для истинных ценителей автоспорта.

Уточнения

Peugeot 205 — автомобиль французской компании Peugeot. Выпускался с 1983 по 1999 год, за это время было продано 5 278 050 экземпляров, что составило рекорд Peugeot.

«Бонхамс» (англ. Bonhams) (NYSE: BID) — частный британский аукционый дом; один из старейших и крупнейших в мире аукционных домов, специализирующихся на изобразительном искусстве и антиквариате. 

