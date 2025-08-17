Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Трихологи назвали оптимальную частоту подравнивания волос
Пожелтевшая и увядшая ботва сигнализирует о готовности свеклы к уборке
Германия теряет авиарейсы: компании критикуют налоги и сокращают число полётов
Для стирки подушек в машине используйте холодную воду и деликатный режим
Долголетие и здоровье: доктор Питер Аттии перечислил 6 упражнений для тех, кому 50+
Аврора Киба повеселилась на вечеринке с младшим братом
Белые пятна на ногтях иногда указывают на дефицит цинка — говорят врачи
Советский спутник собирал данные 50 лет и вернулся на Землю: вот они
Имбирный сок и корица придают яблочному пирогу аромат и пряный вкус

Машина завелась, а салон как холодильник? Одно нажатие кнопки — и тепло придёт быстрее

Зимой салон автомобиля прогреется быстрее при нажатии кнопки рециркуляции воздуха
2:10
Авто

Зимой многие водители сталкиваются с проблемой: двигатель автомобиля прогрелся, а в салоне всё ещё холодно. Секрет эффективного обогрева заключается в правильной подготовке и грамотном использовании систем вентиляции.

Дефлектор
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Дефлектор

Разгрузка аккумулятора при запуске

Первое правило — при запуске двигателя отключить все дополнительные электрические функции. Это уменьшает нагрузку на аккумулятор, который в мороз работает менее эффективно. Большая часть тепла в салон поступает именно от двигателя, и важно дать ему возможность быстрее выйти на рабочий режим.

Чистый кузов — залог правильной циркуляции воздуха

Дополнительную сложность создаёт состояние кузова. Лобовое стекло и кузов, покрытые снегом или льдом, могут препятствовать нормальной циркуляции горячего воздуха. Поэтому перед поездкой лучше очистить автомобиль, чтобы климат-контроль мог работать максимально продуктивно.

Использование рециркуляции воздуха

Главная хитрость для быстрого прогрева — использование кнопки рециркуляции воздуха. При включении система начинает забирать воздух из салона, а не с улицы. Поскольку температура в салоне обычно выше, чем за бортом, обогреватель прогревает воздух значительно быстрее. Это позволяет всего за несколько минут ощутимо повысить комфорт в машине.

Оптимальное распределение потоков тепла

Не менее важно правильно расставить приоритеты в работе кондиционера. Оптимально направлять поток горячего воздуха к ногам — это создаёт равномерное распределение тепла и делает салон уютнее. Эксперты советуют отказаться от автоматического режима и управлять системой вручную, чтобы быстрее достичь нужного результата.

Как бороться с запотеванием стёкол

Есть ещё один полезный приём: если стёкла начинают запотевать, следует включить кондиционер. Он осушает воздух и эффективно борется с конденсатом, улучшая видимость и повышая безопасность движения.

Таким образом, грамотное использование функций автомобиля помогает прогреть салон за один раз и без лишних затрат. Достаточно соблюдать простые правила: разгрузить аккумулятор, очистить кузов, включить рециркуляцию и правильно распределить потоки воздуха.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Сейчас читают
В августе перец опрыскивают кальциевой селитрой для ускорения созревания
Садоводство, цветоводство
В августе перец опрыскивают кальциевой селитрой для ускорения созревания Аудио 
Тренеры: время под напряжением (TUT) усиливает рост мышц за счёт активации синтеза белка
Новости спорта
Тренеры: время под напряжением (TUT) усиливает рост мышц за счёт активации синтеза белка Аудио 
Рецепт домашнего крема для увлажнения кожи и уменьшения морщин
Красота и стиль
Рецепт домашнего крема для увлажнения кожи и уменьшения морщин Аудио 
Популярное
Август — лучшее время спасти пион: приём, который возвращает цветение

Если пион перестал цвести, болеет или даёт мелкие бутоны, в конце августа его нужно пересадить и омолодить. Это вернёт здоровье и обильное цветение.

Корневище пиона делят на части с 2–3 почками для омоложения куста
Астрономы открыли космическую струю, угрожающую Земле
Космическая струя смерти: оно уже летит на Землю из глубин галактики
Солнечная система скрывает тайну: объект, движущийся синхронно с Нептуном, может изменить всё
Японский взгляд на мотоцикл Honda — меньше заводского, больше души
Трамп посоветовал Зеленскому заключить сделку с Россией, назвав главную причину Любовь Степушова Первый советский автомобиль для инвалидов ГАЗ-18 был разработан в 50-х годах Сергей Милешкин ЕС готовит реформу Horizon Europe для финансирования исследований двойного назначения Игорь Буккер
Обычная кнопка, а функций — как у швейцарского ножа: как работает Старт-стоп на самом деле
Мир глазами кошки: они видят то, что надёжно скрыто от человека
Работает в любом интерьере: как подобрать шторы к светлым обоям и не промахнуться
Работает в любом интерьере: как подобрать шторы к светлым обоям и не промахнуться
Последние материалы
Советский спутник собирал данные 50 лет и вернулся на Землю: вот они
Имбирный сок и корица придают яблочному пирогу аромат и пряный вкус
Зоопсихологи: сон кошки на спине с открытым животом является признаком доверия
Автомеханики: езда на низких оборотах ускоряет износ двигателя
Бариста применяют соль для смягчения вкуса кофе с интенсивной обжаркой
Историки подтверждают: мавзолей Цинь Шихуанди хранит реки ртути в Сиане
Зимой салон автомобиля прогреется быстрее при нажатии кнопки рециркуляции воздуха
Тренды сумок осень 2025: основные модели и цвета сезона
Фитнес-эксперт назвал 5 упражнений для улучшения осанки и снижения риска травм
Ученые смогли добыть энергию из ничего и она будет бесплатной
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.