Мёртвая тишина при повороте ключа: двигатель авто не просыпается из-за этих 5 причин

Автомеханики назвали неисправности, из-за которых машина отказывается заводиться

Ситуация, когда автомобиль отказывается заводиться, знакома многим водителям и почти всегда вызывает стресс. Причины могут быть самыми разными — от банальных до сложных и требующих вмешательства специалистов.

Женщина заводит автомобиль

1. Аккумулятор

На первом месте среди возможных неисправностей стоит аккумулятор. Если батарея старая или полностью разряжена, энергии попросту не хватает для запуска двигателя. В этом случае часто наблюдаются слабое свечение приборной панели или отсутствие реакции на поворот ключа.

2. Стартер

Не менее распространённая проблема — стартер. Этот узел отвечает за первичное вращение двигателя, и при его износе или повреждении запуск становится невозможным. Иногда стартер подаёт признаки неисправности в виде щелчков или замедленной работы.

3. Катушка зажигания

Ещё один важный элемент — катушка зажигания. При её поломке искра в цилиндре не формируется, и двигатель не запускается. Подобная неисправность может быть как одиночной, так и затрагивать сразу несколько цилиндров.

4. Подача топлива

Проблемы с подачей топлива также становятся причиной отказа в запуске. Если выходит из строя топливный насос, горючее не поступает к двигателю, и тот просто не может начать работу.

5. Электронные системы и иммобилайзер

Современные автомобили оснащены электронными системами защиты. Иногда виновником становится не сама техника, а ключ или пульт дистанционного управления. Если сбоит иммобилайзер, система безопасности блокирует запуск двигателя, даже если механических неисправностей нет.

Профилактика

Важно понимать, что характер проблемы может варьироваться — от простого разряженного аккумулятора, который можно быстро зарядить или заменить, до серьёзных поломок, требующих эвакуации автомобиля в сервис. Регулярное техническое обслуживание, диагностика и своевременная замена расходников значительно снижают риск того, что машина внезапно откажется заводиться.

