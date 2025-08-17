Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Мёртвая тишина при повороте ключа: двигатель авто не просыпается из-за этих 5 причин

Автомеханики назвали неисправности, из-за которых машина отказывается заводиться
2:03
Авто

Ситуация, когда автомобиль отказывается заводиться, знакома многим водителям и почти всегда вызывает стресс. Причины могут быть самыми разными — от банальных до сложных и требующих вмешательства специалистов.

Женщина заводит автомобиль
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Женщина заводит автомобиль

1. Аккумулятор

На первом месте среди возможных неисправностей стоит аккумулятор. Если батарея старая или полностью разряжена, энергии попросту не хватает для запуска двигателя. В этом случае часто наблюдаются слабое свечение приборной панели или отсутствие реакции на поворот ключа.

2. Стартер

Не менее распространённая проблема — стартер. Этот узел отвечает за первичное вращение двигателя, и при его износе или повреждении запуск становится невозможным. Иногда стартер подаёт признаки неисправности в виде щелчков или замедленной работы.

3. Катушка зажигания

Ещё один важный элемент — катушка зажигания. При её поломке искра в цилиндре не формируется, и двигатель не запускается. Подобная неисправность может быть как одиночной, так и затрагивать сразу несколько цилиндров.

4. Подача топлива

Проблемы с подачей топлива также становятся причиной отказа в запуске. Если выходит из строя топливный насос, горючее не поступает к двигателю, и тот просто не может начать работу.

5. Электронные системы и иммобилайзер

Современные автомобили оснащены электронными системами защиты. Иногда виновником становится не сама техника, а ключ или пульт дистанционного управления. Если сбоит иммобилайзер, система безопасности блокирует запуск двигателя, даже если механических неисправностей нет.

Профилактика

Важно понимать, что характер проблемы может варьироваться — от простого разряженного аккумулятора, который можно быстро зарядить или заменить, до серьёзных поломок, требующих эвакуации автомобиля в сервис. Регулярное техническое обслуживание, диагностика и своевременная замена расходников значительно снижают риск того, что машина внезапно откажется заводиться.

Уточнения

Ста́ртер / стартёр — устройство или человек, которое запускает что-то, а также что-то, используемое в начале.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
